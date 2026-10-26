Ξανά άσφαιρη η Πάφος, «όρθια» η Νέα Σαλαμίνα

Χωρίς γκολ και χωρίς τρίποντο για τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα ματς πρωταθλήματος έμεινε η Πάφος η οποία «κόλλησε» στο 0-0 με την αξιόμαχη Νέα Σαλαμίνα στο στάδιο «Αμμόχωστος», για την 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Η παφιακή ομάδα, μένοντας «άσφαιρη» για τέταρτη φορά σε επτά αγωνιστικές, έχασε εκ νέου έδαφος (μετά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής με τον ΑΠΟΕΛ και αποτυγχάνοντας να πάρει την τέταρτη της νίκη, παρέμεινε στους 12 βαθμούς και την 5η θέση.

Οι ερυθρόλευκοι, από την άλλη, οι οποίοι έκαναν εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο αλλά ούτε αυτοί κατάφεραν να βρουν δίχτυα, έφτασαν τους πέντε βαθμούς αλλά παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού και τη 12η θέση.

Ο αγώνας

Καλό ρυθμό, πολλές καλές φάσεις αλλά κανένα γκολ, είχε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Οι ερυθρόλευκοι «άγγιξαν» το 1-0 σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, έχοντας δοκάρι με κεφαλιά του Γκράντσιρ (8΄), άστοχη κεφαλιά του Αγκιέλσκι από ευνοϊκή θέση (22΄), σουτ του Πολωνού (26΄) που αποκρούστηκε από τον -συμπατριώτη του- Μαγιέσκι και άλλη μια μεγάλη φάση με τον Γιούση (42΄) που από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Από την άλλη, οι παίκτες της Πάφου δεν μπορούσαν να νικήσουν τον Βάρο που απέκρουσε στα σουτ των Λελέ (9΄, 38΄) και Γκούγκα (29΄) ενώ στο 37΄ ο Ανέν ανέκοψε σωτήρια το σουτ του Κορέια.

Πολύ διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο β΄ μέρος, με την Πάφο να έχει μεν την υπεροχή αλλά να αδυνατεί να απειλήσει σοβαρά την εστία του Βάρο, ο οποίος στο 49΄ είπε «όχι» στον Λελέ. Στο 53΄ το σουτ του Κορέια ανακόπηκε από τον Χριστοδούλου, ενώ αυτό του Γκούγκα στο 81΄ κόντραρε. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στο τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης, όμως απέτυχαν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

90+1' Σουτ του Μαμάντοφ, μάζεψε ο Βάρο.

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις.

86' Ζητούν πέναλτι οι της Πάφου μετά από πτώση του Μαμάντοφ στην περιοχή, τίποτα λένε ρεφ και VAR.

-Πιέζει η Πάφος αλλά αδυνατεί μέχρι στιγμής να βρει το γκολ.

84' Αρτίλες και Μανού αντί Γερολέμου και Μπαλντέ.

81' Σουτ του Γκούγκα, κόντραρε.

76' Πατράο και Άντερσον παίρνουν τις θέσεις των Κορέια και Λελέ.

70' Μαμάντοφ αντί Μπίελ.

70' Μιχαήλ, Λουκά στις θέσεις των Αρτυματά, Ανγκιέλσκι

67' Σουτ του Μπρούνο πολύ άστοχο.

66' Κίνα στη θέση του Νορό.

63' Κίτρινη κάρτα στον Κορέια.

53' Σουτ του Κορέια, κόπηκε από τον Χριστοδούλου.

51' Πρώτη αλλαγή με τον Δημητρίου αντί του Χανίν.

49' Σουτ του Λελέ, απέκρουσε ο Βάρο.

Δεύτερο ημίχρονο

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις.

42' Σπουδαία φάση για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Γιούση από πολύ κοντά να μην μπορεί να σκοράρει.

38' Νέα ευκαιρία για την Πάφο με σουτ του Λελέ, μάζεψε ο Βάρο.

37' Καλή φάση για την Πάφο με δυνατό σουτ του Κορέια, σωτήριο κόψιμο από Χανίν.

29' Μακρινό σουτ του Γκούγκα, έδιωξε με δυσκολία ο Βάρο.

26' Απειλεί ξανά με σουτ του Αγκιέλσκι η γηπεδούχος ομάδα, απέκρουσε ο Μαγιέσκι.

22' Mεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα με άστοχη κεφαλιά του Αγκιέλσκι από ευνοϊκή θέση.

14' Σουτ του Αγκιέλσκι, λίγο έξω.

10' Ακυρώνεται γκολ του Σέμα με σφύριγμα για χέρι του Μαέ.

9' Aπαντά η Πάφος με δυνατό σουτ του Λελέ, πέφτει κι αποκρούει ο Βάρο.

8' Μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα με κοντινή κεφαλιά του Γκράντσιρ στο δοκάρι!

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βάρο, Γκονζάλεθ, Αρτυματάς (70΄ Μιχαήλ), Χανίν (51΄ Δημητρίου), Χριστοδούλου, Ηλία, Γερολέμου (84΄ Αρτίλες), Γκράντσιρ, Γιούσης, Μπαλντέ (84΄ Μανού), Ανγκιέλσκι (70΄ Λουκά)

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Νορό (66΄ Κίνα) Μαέ, Σέμα, Γκούγκα, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Μπίελ (70΄ Μαμάντοβ), Κορέια (76΄ Πατράο), Λελέ (76΄ Άντερσον).

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 81΄ Γερολέμου / 63΄ Κορέια

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης