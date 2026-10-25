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Νωρίς, μα κομβικό για το μέλλον της ΑΕΛ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Η είσοδος στην εξάδα είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος.

Ανέβηκε και φέτος ψηλά ο πήχης στην ΑΕΛ και, σε αντίθεση με άλλες σεζόν, φέτος δείχνει πιο έτοιμη να επανέλθει σε πρωταγωνιστική πορεία.

Άλλωστε το αποτυπώνει ο βαθμολογικός πίνακας, με τους γαλαζοκιτρίνους να φιγουράρουν στην 1η θέση, με πέντε νίκες και μία ήττα. Η είσοδος στην εξάδα είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος, και για να το πράξει επιβάλλεται να «εκτοπίσει» ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μόνιμοι… κάτοικοι.

Μπορεί να είναι νωρίς, όμως με νίκη επί του Άρη (19:00), θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου. Είναι τώρα στο +6 από την «Ελαφρά Ταξιαρχία» και ευελπιστεί να ανοίξει και άλλο την ψαλίδα, στέλνοντας παράλληλα τα… μηνύματά της.

Ο κόσμος της θα δώσει σημαντική ώθηση για να διατηρηθεί το απόλυτο μέσα στην έδρα της, αφού μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Εκτιμάται πως θα είναι πάνω από έξι χιλιάδες.

Εκτός επιλογών του Ούγκο Μαρτίνς θα είναι ξανά ο Ζόκε ενώ επιστρέφει ο Ζοάο Ταβάρες.

 

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