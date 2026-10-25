Ομόνοια: Ντέρμπι Χ4

Η αρχή γίνεται στην «Αρένα» με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ επιστρέφει στις εγχώριες διοργανώσεις και το πρόγραμμα κάθε άλλο παρά βατό είναι.

Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, οι πράσινοι πάνε Λάρνακα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ ενώ η συνέχεια είναι ανάλογης δυσκολίας.

Ένα πρόγραμμα - βουνό για το τριφύλλι μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα με τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι.

Δείτε αναλυτικά: