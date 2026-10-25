ΒΙΝΤΕΟ: Πήγε για κόρνερ και κλώτσησε τον βοηθό!

Μια viral στιγμή περιλάμβανε το ντέρμπι της Μοντερέι με την Τσίβας (0-1) για το μεξικανικό πρωτάθλημα, όπου αποβλήθηκαν τόσο ο Ορμπελίν Πινέδα όσο και ο Ματίας Αλμέιδα από τους γηπεδούχους.

Ο Ντιέγκο Ρόσι των Ραγιάδος πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ, αλλά αντί να κλωτσήσει την μπάλα κλώτσησε την γάμπα του βοηθού διαιτητή που ήταν κοντά στο σημαιάκι. Μάλιστα ο Ουρουγουανός άσος έπεσε... θεαματικά στο χορτάρι και στη συνέχεια κοίταξε με απορία τον linesman. Θαρρείς και περίμενε να κερδίσει... φάουλ ή κάρτα για αυτό το «μαρκάρισμα».

🇲🇽 Meanwhile, in Liga MX, Monterrey's Diego Rossi tried to take a quick corner and was fouled by the linesman. 🤣 Rossi even did a little dive, too. https://t.co/45MuMMf62R — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 25, 2026

sport-fm.gr