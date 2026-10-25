Λιόλιος στο γραφείο του ανακριτή: «Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ»

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, απολογείται αυτή την ώρα στον ανακριτή και σε σχετική του δήλωση ανέφερε: «Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ».

Τονίζεται πως η εν λόγω δήλωσή του Βαγγέλη Λιόλιου αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της ΕΟΚ και ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος δεν έχει θεσμικό ρόλο στην ΕΟΚ απολογούνται ενώπιον του ανακριτή για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι τελούν υπό προσωρινή κράτηση στη ΓΑΔΑ, είχαν λάβει προθεσμία για να διαμορφώσουν την υπερασπιστική τους γραμμή έως σήμερα. Η πλευρά του κ. Λιόλιου αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας πως δεν υφίσταται κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του, ενώ μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική τους μεταχείριση.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξετάζουν εάν εμπλέκονται επιπλέον πρόσωπα, ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φερόμενων ως δραστών στην υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή των Λιόλιου και Μαυραγάνη αμφισβητούν το περιεχόμενο της δικογραφίας, κάνοντας λόγο για μια καλοστημένη σκευωρία. Σημειώνεται ότι ο πρώτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε την Παρασκευή, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται και τη Δευτέρα (26/10) οπότε και αναμένεται να καταθέσουν η Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, καθώς και το μέλος της ΚΕΔ και πρώην διαιτητής, Τάσος Πηλοΐδης.

gazzetta.gr