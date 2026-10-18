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Ο γιος Ρομπίνιο «λάμπει» στην Ιταλία κι ο πατέρας βλέπει από τη φυλακή

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ρομπίνιο Τζούνιορ έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A με τη φανέλα της Τζένοα και σίγουρα ο πατέρας του είναι περήφανος, ακόμη και πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Την πρώτη του εμφάνιση στο κορυφαίο επίπεδο του Calcio, τη Serie A πραγματοποίησε το Σάββατο (17/10) ο γιος του Ρομπίνιο, Ρομπίνιο Τζούνιορ, με τη φανέλα της Τζένοα, στην εκτός έδρας ήττα με 2-0 από τη Ρόμα στο Ολίμπικο.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πέρασε στο γήπεδο στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης και έτσι άρχισε και επίσημα το ταξίδι του στην Ευρώπη, καθώς από το περασμένο καλοκαίρι βρίσκεται στην Ιταλία, με τη μορφή δανεισμού (έως το θέρος του 2027, με οψιόν αγοράς 8 εκατ. ευρώ) από τη Σάντος.

Πίσω στη Βραζιλία, ο πατέρας του και άλλοτε σπουδαίος άσος που μεταξύ άλλων φόρεσε τη φανέλα των Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν και Μάντσεστερ Σίτι (πριν γίνει... μόδα) παραμένει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, αφού βρίσκεται στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης της Λιμέιρα, έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής 9 ετών που του επιβλήθηκε, για συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό το 2013 στο Μιλάνο.

Ακόμη και έτσι όμως, ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος καμαρώνει το παιδί του, που έχει ξεκινήσει δυναμικά στην Primavera (πρωτάθλημα Νέων) με την Τζένοα, έχοντας 3 γκολ και μια ασίστ στα πρώτα τρία παιχνίδια που τον έχει εμπιστευτεί ο Μίμο Κρισίτο. Μάλιστα, την περασμένη Κυριακή (11/10), ο ίδιος πρωταγωνίστησε στη νίκη της ομάδας του με 1-3 επί της αντίστοιχης της Γιουβέντους, έχοντας γκολ και ασίστ.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗΑλλα ΠρωταθληματαSerie A

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