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Aποφασισμένη να ανανεώσει τον Ραμπιό η Μίλαν

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι εμφανίσεις του Αντριέν Ραμπιό με τη φανέλα της Μίλαν έχουν ενθουσιάσει τους ανθρώπους του συλλόγου, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να επεκτείνουν το συμβόλαιό του.

Μέλος της οικογένειας της Μίλαν αποτελεί ο Αντριέν Ραμπιό από το περασμένο καλοκαίρι, με τον Γάλλο χαφ να έχει μετατραπεί πολύ γρήγορα σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο 31χρονος έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους της Μίλαν στην απόφαση να κινηθούν άμεσα για την επέκταση του συμβολαίου του, με στόχο να τον διατηρήσουν στο Μιλάνο για περισσότερα χρόνια.

Ο Γάλλος έχει υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028, ωστόσο οι «ροσονέρι» θέλουν να το επεκτείνουν μέχρι το 2030, προσφέροντάς του δύο επιπλέον χρόνια συνεργασίας και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητές του.

Φέτος, ο Ραμπιό μετράει τρία γκολ και τρεις ασίστ σε συνολικά οκτώ εμφανίσεις, καταγράφοντας εξαιρετικά νούμερα για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, συμβάλλοντας ταυτοχρόνως καθοριστικά στη λειτουργία της ομάδας.

sport-fm.gr

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