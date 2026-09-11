ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η φορτσάτη Λάτσιο κόντρα στη Μίλαν και η δοκιμασία της Ρόμα στην 4η αγωνιστική της Serie A

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η απόλυτη Λάτσιο της φετινής Serie Α υποδέχεται τη Μίλαν με τον κόσμο της ξανά απόντα, στο ματς που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της φετινής Serie A.

Ότι η Λάτσιο θα ήταν στους 9 βαθμούς έπειτα από τα πρώτα τρία παιχνίδια, με τον Φρατέζι να πρωταγωνιστεί και τον Χρήστο Μανδά να είναι εξαιρετικός αφήνοντας πίσω τον κακό και ανούσιο δανεισμό στην Μπόρνμουθ, ίσως να μην το περίμενε κανείς.

Τώρα, οι Ρωμαίοι βρίσκονται μπροστά στη νέα δοκιμασία τους, φιλοξενώντας τη Μίλαν, με το «Ολίμπικο» γι’ ακόμα μια φορά άδειο από τη στιγμή που ο κόσμος δεν σταματά να πηγαίνει κόντρα στη διοίκηση, απέχοντας από τα παιχνίδια της ομάδας…

Η εντυπωσιακή Ρόμα καλείται να περάσει από το Τορίνο για να παραμείνει στην κορυφή, με την ψυχολογία στα ύψη αλλά και με δεδομένη την κούραση μετά τη μαγική εμφάνιση στη Μαδρίτη η Ίντερ, φιλοξενεί την Ουντινέζε.

Κόμο – Πάρμα και Νάπολι – Μπολόνια έχουν το δικό τους, έντονο ενδιαφέρον…

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή 11/09

Βενέτσια-Φιορεντίνα (21:45)

Σάββατο 12/09

Τζένοα-Φροζινόνε (16:00)

Λάτσιο-Μίλαν (19:00)

Αταλάντα-Κάλιαρι (21:45)

Κυριακή 13/09

Λέτσε-Μόντσα (16:00)

Νάπολι-Μπολόνια (19:00)

Σασουόλο-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα 14/09

Κόμο-Πάρμα (19:30)

Τορίνο-Ρόμα (19:30)

Ίντερ-Ουντινέζε (21:45)

Η επόμενη, 5η αγωνιστική της Serie A

Παρασκευή 18/09

Μόντσα – Σασουόλο (21:45)

Σάββατο 19/09

Μπολόνια – Τορίνο (16:00)

Ουντινέζε – Κάλιαρι (16:00)

Ρόμα – Ίντερ (19:00)

Βενέτσια – Λάτσιο (21:45)

Κυριακή 20/09

Φιορεντίνα – Νάπολι (13:30)

Πάρμα – Τζένοα (16:00)

Φροζινόνε – Κόμο (16:00)

Γιουβέντους – Αταλάντα (19:00)

Μίλαν – Λέτσε (21:45)

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗSerie A

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Conference League: Πήραν τα ντέρμπι Άγιαξ και Μονακό και οκτώ ομάδες οδηγούν την κούρσα! - H θέση της Πάφου

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η εξήγηση του Παυλίδη: «Από σεβασμό ένιωσα ότι δεν έπρεπε να πανηγυρίσω το γκολ»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΦΩΤΟ: Βαριά ήττα αλλά η προσπάθεια εκτιμήθηκε με χειροκρότημα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η θέση της Ομόνοιας μετά την 3η αγωνιστική του Europa League - Η βαθμολογία και η συνέχεια

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπεργκ: «Πολύ καλή εμφάνιση - Δεχθήκαμε γκολ που συνήθως δεν δεχόμαστε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τρίτωσε το καλό για τον Ολυμπιακό και... φουλάρει για κορυφή!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η βαρύτερη μετά από μια πενταετία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι «αετοί» της Μπενφίκα ήταν ιπτάμενοι στην επανάληψη και... δάγκωσαν την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Conference League ο Ντέσερς!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Με... γαλλικά κλειδιά ξεκλείδωσε τη νίκη ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Διέρρηξαν την έπαυλή του Μπρούνο Φερνάντες αξίας 4 εκατ. λιρών

Premier League

|

Category image

Πλήγωσε την Ομόνοια και δεν το πανηγύρισε ο Παυλίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Οι δύο σερί πεντάρες μετά από 25 χρόνια και η δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του στην Ευρώπη!

Ελλάδα

|

Category image

Εξάρα επί της ΑΕΛ και 3/3 για ΑΕΚ, νίκη και για Απόλλωνα

Φούτσαλ

|

Category image

Ισοφάρισε την Μπενφίκα η Ομόνοια με ιστορικό γκολ Κακουλλή!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη