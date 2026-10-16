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Αγωνιστική… αντίδρασης στην Ιταλία με σούπερ μάχη στο Τορίνο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η φετινή Λάτσιο που κάνει τον κόσμο να τρίβει τα μάτια του, φιλοξενείται από τη Γιουβέντους στην 7η αγωνιστική της Serie A, με τις ευρωπαίες ομάδες της Λίγκας να έχουν αποστολές… εγωισμού.

Η κατραπακιά των ιταλικών συλλόγων στο Champions League τις καλεί να βγάλουν αντίδραση στην 7η αγωνιστική της Serie A, όπου το δυσκολότερο έργο από εκείνες που μεσοβδόμαδα είδαν τους αντιπάλους τους να πανηγυρίζουν, το έχει η Ίντερ.

Οι νταμπλούχοι Ιταλίας που το περασμένο Σάββατο είχαν φτάσει πανεύκολα στο 3-0 επί της Πάρμα, δέχθηκαν μεγάλο χαστούκι από την Κλαμπ Μπριζ που πέρασε με το 4-2 από το «Σαν Σίρο», με τεράστιο πρωταγωνιστή, πετυχαίνοντας χατ-τρικ, τον Τρεσόλντι.

Ο νεαρός επιθετικός και δηλωμένος οπαδός της Μίλαν έζησε μαγική βραδιά την περασμένη Τρίτη και καλεί το σύνολο του Κίβου - που χάνει μέχρι τα τέλη Νοέμβρη τον Λαουτάρο - να περάσει από το «Νταλ’ Άρα» όπου κοντράρεται με την Μπολόνια.

Η Νάπολι που έπεσε θύμα της Βιγιαρεάλ στο Champions League έχει αρκετά πιο εύκολο έργο με το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Βενέτσια, ενώ, η Ρόμα που είδε το υπέρ της 3-1 κόντρα στη Ρεάλ να γίνεται 3-4 από την τρομερή αντεπίθεση της «βασίλισσας», έχει να κάμψει την αντίσταση της πάντοτε υπολογίσιμης Τζένοα του Ντε Ρόσι.

Η Κόμο που επίσης ηττήθηκε από τη Φέγενορντ στην Ολλανδία, στο πρώτο εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς της ιστορίας της, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει ξανά, έχει πρόκληση στη Φλωρεντία απέναντι στη Φιορεντίνα, ενώ, το Τορίνο φιλοξενεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ματς της αγωνιστικής.

Η Γιουβέντους, που γλίτωσε το βράδυ της Πέμπτης από τη Θέλτα, υποδέχεται τη φετινή, εκπληκτική Λάτσιο του Τζενάρο Γκατούζο στο ντέρμπι της 7ης «στροφής» του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η 7η αγωνιστική της Serie A:

Παρασκευή 16/10

Φροζινόνε-Σασουόλο 21:45

Σάββατο 17/10

Βενέτσια-Νάπολι (16:00)

Μπολόνια-Ίντερ (19:00)

Ρόμα-Τζένοα (21:45)

Κυριακή 18/10

Ουντινέζε-Λέτσε (13:30)

Φιορεντίνα-Κόμο (16:00)

Μίλαν-Αταλάντα (19:00)

Γιουβέντους-Λάστσιο (21:45)

Δευτέρα 19/10

Μόντσα-Κάλιαρι (19:30)

Πάρμα-Τορίνο (21:45)

Η επόμενη (8η) αγωνιστική της Serie A:

Παρασκευή 23/10

Τορίνο - Μόντσα (21:45)

Σάββατο 24/10

Κάλιαρι - Μπολόνια (16:00)

Κόμο - Σασουόλο

Νάπολι - Ρόμα (19:00)

Λάτσιο - Πάρμα (21:45)

Κυριακή 25/10

Ίντερ - Φιορεντίνα (13:30)

Αταλάντα - Φροζινόνε (16:00)

Τζένοα - Βενέτσια

Λέτσε - Γιουβέντους (19:00)

Ουντινέζε - Μίλαν (21:45)

ΑΠΕ

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