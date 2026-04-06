Έκανε το back2back ο Τριπτόλεμος!

Μετά από μία εύκολη νίκη στην έδρα του με 5-0 απέναντι στην Α.Ε. Τεμβριάς, και με τους χωριανούς στο πλευρό του, ο Τριπτόλεμος Ευρύχου έγινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Πρωταθλητής του Πανσολείου Πρωταθλήματος.

Την απονομή έκανε ο μικρός Παναγιώτης, αφού εξ αρχής σύσσωμη η ομάδα του Τριπτόλεμου, συμφώνησε ότι θα αφιέρωνε το τρόπαιο στη μνήμη του πατέρα του Ανδρέα που έφυγε μια εβδομάδα πριν, για αυτό και πήρε παράταση άλλη μια εβδομάδα η αγωνιστική.

Η στιγμή της απονομής του πρωταθλήματος στον αρχηγό της ομάδας του Τριπτόλεμου, Ραφαήλ Παραπάνου, από τον μικρό Παναγιώτη. Μετά την απονομή, οι άνθρωποι του ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ, αφιέρωσαν τον τίτλο στον α.Ανδρέα, φωνάζοντας δυνατά το όνομα του.