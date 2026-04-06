ΦΩΤΟ: Σήκωσε ξανά ψηλά την κυπριακή σημαία ο Μάριος Γεωργίου, αργυρό μετάλλιο στο Κάιρο!

Ακόμη μία σημαντική επιτυχία κατέγραψε στο βιογραφικό του ο Μάριος Γεωργίου, σηκώνοντας ψηλά για ακόμη μία φορά την κυπριακή σημαία.

Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γυμναστικής που διεξάχθηκε στο Κάιρο, μαζεύοντας 13.900 βαθμούς στο αγώνισμα του Μονόζυγου.

Έτσι βρέθηκε πίσω από τον Λι Χονγιάν από την Κίνα και μπροστά από τον Γιούλο Έλντρεου από τις Φιλιππίνες.