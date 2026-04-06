O MVP Πέπε έχει κλατάρει και η Πάφος «πονάει»

Η αστάθεια που παρουσιάζει η Πάφος FC σε αποτελέσματα και απόδοση μετά την αποχώρηση Καρσέδο, την έχει φέρει σε δυσμενή θέση όσον αφορά την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος.

Ένας από τους παίκτες που δεν θυμίζει σε τίποτα τον περσινό MVP του πρωταθλήματος είναι ο Πέπε. Έχει κλατάρει ο Πορτογάλος και η Πάφος «πονάει» σε δημιουργικότητα και δεν έχει φαντασία.

Και πως να μην κλατάρει αφού μετρά 3968 λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος σε 44 παιχνίδια. Το εκπληκτικό είναι πως μόλις σε έναν δεν ξεκίνησε βασικός!

Χ.Χ