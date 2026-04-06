Τελευταία… ευκαιρία για τον Σλοτ

Η πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, φαίνεται πως θα κρίνει το μέλλον του Άρνε Σλοτ, στον πάγκο της Λίβερπουλ. Μετά το χαμένο πρωτάθλημα, τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Αγγλίας και στο Λιγκ Καπ, οι δύο στόχοι που έμειναν είναι, να πάρει εισιτήριο για το επόμενο Champions League, και να φτάσει έως το τέλος της ίδιας διοργάνωσης. Τα προημιτελικά απέναντι στους Παριζιάνους θα κρίνουν πολλά για τον Ολλανδό τεχνικό.

Σύμφωνα με το «Anfield Edition», αλλά και τον Paul Joyce, οι δύο προσεχείς αναμετρήσεις με την Παρί, αλλά και η πρώτη «υποχρέωση» της ομάδας στην Premier League, μετά από την… τεσσάρα από τη Μάντσεστερ Σίτι, θα αποτελέσουν καθαριστικούς παράγοντες, για το μέλλον του Άρνε Σλοτ στον πάγκο της ομάδας.

Εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του υπάρχει, αλλά έχει αρχίσει να… εξαντλείται.

