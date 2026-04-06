Βινίσιους: «Έχω καλύτερη σύνδεση με τον Αρμπελόα σε σχέση με τον Αλόνσο»

Ο Βινίσιους παραδέχτηκε πως δεν τα πήγαινε και τόσο καλά με τον Τσάμπι Αλόνσο, ενώ πλέον υπό τον Άλβαρο Αρμπελόα τα πράγματα είναι καλύτερα γι’ αυτόν στη Ρεάλ.

Ο Βινίσιους έβγαλε αρκετές ειδήσεις στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αυριανού πρώτου προημιτελικού Champions League με την Μπάγερν. Ο Βραζιλιάνος παραδέχτηκε για πρώτη φορά αυτό που ήταν πασιφανές, πως δεν τα πήγαινε και τόσο καλά με τον Τσάμπι Αλόνσο, ενώ πλέον υπό τον Άλβαρο Αρμπελόα η συνεργασία είναι πιο ομαλή.

«Κάθε προπονητής έχει τις δικές του μεθόδους και προσέγγιση. Νομίζω ότι δεν ήταν δυνατό να συνδεθώ με αυτό που ήθελε αυτός και αυτό που ήθελε η ομάδα. Αλλά ήταν μια μαθησιακή εμπειρία. Έμαθα πολλά. Οι παίκτες με βοήθησαν πολύ σε αυτό το διάστημα και μπόρεσα να σκεφτώ και να βελτιωθώ ως άτομο. Ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω έτσι με τον Αρμπελόα. Έχω μια υπέροχη σχέση μαζί του. Πάντα μου έδινε αυτοπεποίθηση, πάντα μου έλεγε τι πραγματικά πρέπει να κάνω και είμαι προετοιμασμένος και έτοιμος να κάνω σπουδαία παιχνίδια για τον προπονητή και για αυτόν τον σύλλογο που μου έχει δώσει τόσα πολλά», τόνισε ο «Βίνι».

Σχετικά με τον τσακωμό που είχε με τον Βάσκο πρώην προπονητή του για αντικατάστασή του σε ένα παιχνίδι είπε: «Δεν ήταν μια ευχάριστη στιγμή, ζήτησα συγγνώμη από όλους. Μου αρέσει να παίζω σε κάθε παιχνίδι Αργότερα, με ψυχραιμία, μπορείς να καταλάβεις ότι έκανες λάθος. Είμαι νέος και κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία όπου μπορείς να βελτιωθείς».

 

 

 

