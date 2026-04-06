«Βράζουν» για τη διαιτησία: Αποφάσεις που ξεσήκωσαν μπόλικη... σκόνη και κοινό αίτημα

Μπόλικη… σκόνη ξεσήκωσαν κάποιες διαιτητικές αποφάσεις της 2ης αγωνιστικής των play off & out. Οι Κύπριοι διαιτητές επιλέχθηκαν σε τέσσερις αναμετρήσεις, καθώς στο ΑΠΟΕΛ – Άρης ορίστηκε ο Δημήτρης Σολωμού, ενώ στο Εθνικός – Ανόρθωση για το δεύτερο γκρουπ, «άρχοντας» ήταν ο Μενέλαος Αντωνίου. Γκλούχοβς και Φελλάς σε VAR αντίστοιχα.

Οι ρεφ που είχαν την σφυρίχτρα στο στόμα, έστρεψαν τα βλέμματα επάνω τους για τους… λανθασμένους λόγους. Τα παράπονα δίνουν και παίρνουν, ενώ η κάθοδος ξένων διαιτητών από όλες σχεδόν της ομάδες, είναι κοινό αίτημα. Στο ντέρμπι του πρώτου γκρουπ, ο ΑΠΟΕΛ «βράζει» για μη αποβολή του Μπαλονγκούν καθώς σε πέναλτι που υπέπεσε στον Ντράζιτς δεν δόθηκε δεύτερη κίτρινη. Ο ξένος VARαρίστας δεν μπορούσε να επέμβει (θα μπορούσε αν ήταν απευθείας κόκκινη), κι έτσι η όποια ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον Σολωμού.

Στο δεύτερο παιχνίδι που αφορά στο δεύτερο γκρουπ, ο Αντωνίου βρέθηκε στο στόχαστρο της Ανόρθωσης για τα δύο πέναλτι που καταλόγισε στον Εθνικό αλλά και για τα… δεκάδες φάουλ που σφήριξε. «Δεν είναι άξιο σχολιασμού το παιχνίδι, μπήκαν δύο φορές στη περιοχή μας και έδωσε δύο πέναλτι», ανέφερε ο Καμορανέζι. Μάλιστα, ο ρεφ δεν σφύριξε από την αρχή κανένα από τα δύο. Ο VARίστας Φελλάς τον ειδοποίησε για να ελέγξει τις φάσεις.

Τέλος, η Ένωση που βρίσκεται και με τα δύο πόδια στην Β’ κατηγορία, κέρδισε πέναλτι στο ήδη… τελειωμένο (3-0) παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μείωσε για το τελικό 3-1. Η ανατροπή δεν φαίνεται… εντελώς ξεκάθαρη, όμως Χριστοδούλου και Ροβέρτος (VAR) συμφώνησαν πως η μπάλα έπρεπε να στηθεί στην άσπρη βούλα.

Βέβαια, και στο ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια και Πάφο FC υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Λετονός ρεφ στο δεύτερο 45λεπτο κυρίως, μοίραζε κάρτες, κι έτσι σύνολο έξι (!) παίκτες των πρασίνων αντίκρισαν κίτρινη. Δύο παίκτες των γαλάζιων σημειώθηκαν επίσης στο ποινολόγιο. Πάντως, ο Λετονός εκνεύρισε τις κερκίδες και των δύο φιλάθλων…

Νωρίτερα, και ο Απόλλωνας συμφώνησε πως η κάθοδος ξένων διαιτητών είναι απαραίτητη, παρά το γεγονός πως δεν προέκυψε κάτι αξιοσημείωτο από το ξένο δίδυμο ρεφ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.