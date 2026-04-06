Καθιερώνεται σταδιακά ο Πουρσαϊτίδης

Ο Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης κάνει σταθερά βήματα προόδου, χτίζοντας το δικό του όνομα στο κυπριακό ποδόσφαιρο και τον ΑΠΟΕΛ, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, Σάββα. Ο νεαρός δεξιός μπακ, μόλις 20 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ και δείχνει ήδη ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό στέλεχος της ομάδας τα επόμενα χρόνια.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, δείχνει ωριμότητα και αγωνιστική πειθαρχία, στοιχεία που τον βοηθούν να καθιερώνεται σταδιακά στο ρόστερ.

Τη φετινή σεζόν, ο Πουρσαϊτίδης μετρά ήδη 12 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 9 στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελλο, ενώ έχει συμβάλει και δημιουργικά με 2 ασίστ. Τα στατιστικά του αποτυπώνουν τη σταθερή του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και την εμπιστοσύνη που αρχίζει να κερδίζει από το τεχνικό επιτελείο.

Η πορεία του μέχρι στιγμής αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον, με τον ίδιο να φαίνεται αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία.

Α. Π.