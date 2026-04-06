Πολύ κοντά στην ανανέωση Λίβερπουλ και Κονατέ!

Λευκός… καπνός φαίνεται πως βγαίνει από τις διαπραγματεύσεις της Λίβερπουλ με τον Κονατέ. Εδώ και μήνες προσπαθούν να έρθουν σε συμφωνία, αλλά κάτι τέτοιο δεν είχε επιτευχθεί. Πλέον, το σενάριο αυτό μοιάζει πιο πραγματικό από ποτέ, με τον Γάλλο να παραμένει κάτοικος Μέρσεϊσαϊντ.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ακόμα δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία, αλλά οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε αυτήν, όσο ποτέ άλλοτε. Μετά από έναν μεγάλο κύκλο διαπραγματεύσεων, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, φαίνεται πως θα ανανεώσει με τους «reds».

Μάλιστα, θέλει να το… τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να είναι έτοιμος, κυρίως ψυχολογικά, για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

