ΦΩΤΟ: Το «Κύπελλο Πάφου» στο ΤΡΑΠ έφερε τριάδα νικητών στη γενική κατάταξη

Πρωτόγνωρος και πολύ ξεχωριστός χαρακτηρίζεται ο τελικός του «Κυπέλλου Πάφου» στο ΤΡΑΠ, ο οποίος διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά και συμμετείχαν για πρώτη φορά οι σκοπευτές και σκοπεύτριες με τις καλύτερες επιδόσεις μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα στους 125 δίσκους.

Στην πρώτη τριάδα του τελικού της Γενικής Κατάταξης, ξεχώρισαν ένας άντρας, μια γυναίκα και ένας έφηβος σκοπευτής. Νικητής μετά από τη διαδικασία σιούτ όφ, αναδείχθηκε ο Νιχάτ Ακτερζί της ΣΚΟΑΜ, ο οποίος ισοβάθμησε με τη σκοπεύτρια της ΣΚΟΛΕΥ Γεωργία Κωνσταντινίδου με 26 επιτυχίες στους 30 δίσκους και έτσι η νίκη κρίθηκε στη διαδικασία σιούτ όφ με τον Νιχάτ Ακτερζί να επικρατεί με 1-0, κατακτώντας την πρώτη θέση και τη Γεωργία Κωνσταντινίδου να εξασφαλίζει τη δεύτερη. Ο τελικός διεξήχθη με τη νέα διαδικασία διεξαγωγής της διεθνούς ομοσπονδίας ISSF.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Κωνσταντινίδου με τις 26/30 επιτυχίες πέτυχε νέο Παγκύπριο ρεκόρ, το οποίο θα μπορούσε να ήταν και παγκόσμιο ρεκόρ αν αυτό γινόταν σε διεθνή αγώνα κάτω από την αιγίδα της διεθνούς ομοσπονδίας ISSF. Το Παγκόσμιο ρεκόρ τελικού, μέχρι και το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μαρόκο στο τραπ Γυναικών είναι 24/30.

Παγκύπριο ρεκόρ ανδρών στη νέα διαδικασία διεξαγωγής τελικών, θεωρείται και το αποτέλεσμα του αθλητή Νιχάτ Ακτερζί, ο οποίος επίσης πέτυχε 26/30. Τρίτος στη Γενική κατάταξη κατετάγη ο έφηβος Σκοπευτής της ΣΚΟΛΑΡ Ανδρέας Γερμανός.

Τις υπόλοιπες θέσεις της οκτάδας του τελικού κατέλαβαν: Ο Ανδρέας Μακρής της ΣΚΟΕΠΑ (4ος), ο Φρίξος Ορθοδόξου της ΣΚΟΛΕΥ (5ος), ο Κρίς Κωνσταντινίδης της ΣΚΟΛΕΜ (6ος), ο Αχμέτ Παραλίκ της ΣΚΟΑΜ (7ος) και ο Παύλος Κουτσόφτας της ΣΚΟΛΕΥ (8ος).

Στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Μακρής της ΣΚΟΕΠΑ με 114/125. Δεύτερος κατετάγη ο Νικητής του αγώνα Νιχάτ Ακτερζί με 112/125 και τρίτος ο Παύλος Κουτσόφτας της ΣΚΟΛΕΥ με την ίδια επίδοση 112/125.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Κρίς Κωνσταντινίδης της ΣΚΟΛΕΜ με 111/125, τη δεύτερη ο Πάνος Χρίστου επίσης της ΣΚΟΛΕΜ με 101/125 και την τρίτη θέση ο Ali Giritli της ΣΚΟΑΜ με 99/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΡΑΠ, νικητής αναδείχθηκε ο Νεόφυτος Νικολάου της ΣΚΟΛΕΥ με 83/125, ενώ δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Παπαηλία της ΣΚΟΛΑΡ με 81/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ανδρέας Γερμανός της ΣΚΟΛΑΡ με 109/125, τη δεύτερη ο Κυριάκος Παπαζαχαρίου επίσης της ΣΚΟΛΑΡ με 106/125 και την τρίτη θέση μετά από αγώνα σιουτ οφ, ο Γιώργος Γρηγορίου της ΣΚΟΛΕΥ με 105/125, ο οποίος ισοβάθμησε με τον Μιχάλη Παφίτη επίσης της ΣΚΟΛΕΥ και επικράτησε στη διαδικασία σιουτ οφ με 5-4.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους της ΣΚΟΛΕΥ με 71/125.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, νικήτρια αναδείχθηκε η Γεωργία Κωνσταντινίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 111/125. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Χαρά Μελή της ΣΚΟΛΕΥ με 94/125, ενώ την τρίτη θέση εξασφάλισε η Αννίτα Κουκκουλλή της ΣΚΟΛΑΡ στη διαδικασία σιούτ οφ, καθώς ισοβάθμησε με τη Δέσποινα Τσαγγαρίδου με 92/125 και επικράτησε με 1-0.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ, νικήτρια αναδείχθηκε η Χαρά Μελή της ΣΚΟΛΕΥ με 94/125.

Τα μετάλλια στους νικητές του «Κυπέλλου Πάφου» ΤΡΑΠ, απένειμαν ο Ταμίας της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου και Αρχιδιαιτητής της ΣΚΟΚ Κωστάκης Ξενοφώντος και ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Χαράλαμπος Ψημολοφίτης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OVERALL

1. Νιχάτ Ακτερζί ΣΚΟΑΜ 112/125 26 + 1 ΝΠΡ

2. Γεωργία Κωνσταντινίδου ΣΚΟΛΕΥ 111/125 26 + 0 ΝΠΡ

3. Ανδρέας Γερμανός ΣΚΟΛΑΡ 109/125

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Ανδρέας Μακρής ΣΚΟΕΠΑ 114/125

2. Νιχάτ Ακτερζί ΣΚΟΑΜ 112/125

3. Παύλος Κουτσόφτας ΣΚΟΛΕΥ 112/125

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Κρίς Κωνσταντινίδης ΣΚΟΛΕΜ 111/125

2. Πάνος Χρίστου ΣΚΟΛΕΜ 101/125

3. Ali Giritli ΣΚΟΑΜ 99/125

ΠΑΡΑΤΡΑΠ

1. Νεόφυτος Νικολάου ΣΚΟΛΕΥ 83/125

2. Γιώργος Παπαηλίας ΣΚΟΛΑΡ 81/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Ανδρέας Γερμανός ΣΚΟΛΑΡ 109/125

2. Κυριάκος Παπαζαχαρίου ΣΚΟΛΑΡ 106/125

3. Γιώργος Γρηγορίου ΣΚΟΛΕΥ 105/125 + 5

4. Μιχάλης Παφίτης ΣΚΟΛΕΥ 105/125 + 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1. Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους ΣΚΟΛΕΥ 71/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΑΙΚΩΝ

1. Γεωργία Κωνσταντινίδου ΣΚΟΛΕΥ 111/125

2. Χαρά Μελή ΣΚΟΛΕΥ 94/125

3. Αννίτα Κουκκουλλή ΣΚΟΛΑΡ 92/125 + 1

4. Δέσποινα Τσαγγαρίδου ΣΚΟΛΕΥ 92/125 + 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Χαρά Μελή ΣΚΟΛΕΥ 94/125