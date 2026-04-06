Προπονήθηκε και παίρνει θέση βασικού ο Κέιν στο Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου

«Χαμόγελα» στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας για την Μπάγερν Μονάχου. Ο Βινσέντ Κομπανί είδε τον Χάρι Κέιν να ξεπερνά τον τραυματισμό που είχε στον αστράγαλο και αναμένεται να είναι κανονικά βασικός στην «τιτανομαχία» ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου (7/4, 22.00).

🚨🔙 Harry #Kane took part in FC Bayern’s final training session on Monday in Munich.



He had recently been out with ankle problems. If nothing unusual happens, he is expected to play against Real Madrid as planned.



10 goals in the current Champions League season. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/R7V3FPiJ8d — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 6, 2026

Ο Κέιν δεν αγωνίστηκε στην εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν επί της Φράιμπουργκ λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο, παρόλα αυτά δεν ήταν κάτι σοβαρό και το ξεπέρασε. Έτσι ο πρώτος σκόρερ της Μπάγερν θα έχει κανονικά φανέλα βασικού στην προσπάθεια της ομάδας του να ξεπεράσει το εμπόδιο της ισπανικής ομάδας

Νούμερα που τρομάζουν

Είναι δεδομένο πως ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας είναι ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ της γενιάς μας. Έχει προσαρμοστεί στον «πολεμική μηχανή» του Κομπανί και αποτελεί την αιχμή του δόρατος. Ο Κίμιχ μετά το τέλος την αναμέτρησης με την Φράιμπουργκ όταν ρωτήθηκε αν ο Κειν θα είναι διαθέσιμος με την Ρεάλ απάντησε πως «θα έπαιζε και με σε αναπηρικό καροτσάκι» δείχνοντας πόσο πολύτιμος είναι. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Φέτος σε 40 συμμετοχές 48 γκολ 5 ασίστ εκ των οποίων τα 10 στο Champions League, ενώ συνολικά στην παρουσία του στο Μόναχο σε 136 συμμετοχές έχει 133 γκολ!

