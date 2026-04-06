Προπονήθηκε και παίρνει θέση βασικού ο Κέιν στο Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου

Ο Άγγλος επιθετικός ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα αγωνιστεί κανονικά στην μεγάλη αναμέτρηση

«Χαμόγελα» στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας για την Μπάγερν Μονάχου. Ο Βινσέντ Κομπανί είδε τον Χάρι Κέιν να ξεπερνά τον τραυματισμό που είχε στον αστράγαλο και αναμένεται να είναι κανονικά βασικός στην «τιτανομαχία» ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου (7/4, 22.00). 

 

Ο Κέιν δεν αγωνίστηκε στην εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν επί της Φράιμπουργκ λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο, παρόλα αυτά δεν ήταν κάτι σοβαρό και το ξεπέρασε. Έτσι ο πρώτος σκόρερ της Μπάγερν θα έχει κανονικά φανέλα βασικού στην προσπάθεια της ομάδας του να ξεπεράσει το εμπόδιο της ισπανικής ομάδας 

Νούμερα που τρομάζουν

Είναι δεδομένο πως ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας είναι ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ της γενιάς μας. Έχει προσαρμοστεί στον «πολεμική μηχανή» του Κομπανί και αποτελεί την αιχμή του δόρατος. Ο Κίμιχ μετά το τέλος την αναμέτρησης με την Φράιμπουργκ όταν ρωτήθηκε αν ο Κειν θα είναι διαθέσιμος με την Ρεάλ απάντησε πως «θα έπαιζε και με σε αναπηρικό καροτσάκι» δείχνοντας πόσο πολύτιμος είναι. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Φέτος σε 40 συμμετοχές 48 γκολ 5 ασίστ εκ των οποίων τα 10 στο Champions League, ενώ συνολικά στην παρουσία του στο Μόναχο σε 136 συμμετοχές έχει 133 γκολ! 

