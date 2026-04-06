14χρονο ball-boy έκλεψε το σκονάκι του Ντοναρούμα

14χρονο ball-boy έκλεψε το σκονάκι του Ντοναρούμα

Ήταν ο δράστης που τον άφησε δίχως σκονάκι στα πέναλτι του Βοσνία – Ιταλία

Με τους Βόσνιους οπαδούς να ξεκινούν… εκστρατεία για να πάει ο πιτσιρικάς μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2026 και να παρακολουθήσει δια ζώσης τη μεγάλη γιορτή, στην Ιταλία ακόμα «βράζουν».

Ωστόσο, πλέον γνωρίζουν ότι δεν ευθύνεται ο Βόσνιος κίπερ, Νίκολα Βασίλι, για το εξαφανισμένο σκονάκι του Ντοναρούμα στη διαδικασία των πέναλτι από τα οποία η «σκουάντρα ατζούρα» αποκλείστηκε από τρίτο σερί Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 14χρονος, Αφάν Τσίζμιτς, ήταν ball-boy στον τελικό των μπαράζ για το Μουντιάλ και αποκάλυψε στην τηλεόραση της Βοσνίας:

«Είδα το χαρτί, κατάλαβα αμέσως τι ήταν κι έτσι πήγα και το πήρα και το έκρυψα… Είχε όλες τις πληροφορίες για τους εκτελεστές των πέναλτι κι έτσι ήξερα ότι αν το έπαιρνα, ο Ντοναρούμα θα έπρεπε απλά να μαντέψει βάσει και του ενστίκτου του».

