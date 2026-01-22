Κόντρα στη φημολογία, υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Κέιν

Ο Χάρι Κέιν συμφώνησε και το επόμενο διάστημα θα υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του με την Μπάγερν Μονάχου. Ο Αγγλος σούπερ σταρ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Γερμανία με τη φανέλα των Βαυαρών από το καλοκαίρι του 2023, που άφησε την Τότεναμ για να παίξει στην μπουντεσλίγκα. Την περασμένη σεζόν είχε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ και φέτος συνεχίζει το ίδιο εντυπωσιακά, έχοντας σε 29 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις 34 γκολ (!) και τέσσερις ασίστ.

Κόντρα στη φημολογία πως ο Αγγλος σταρ σκέφτεται να επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στην Premier League, η γερμανική εφημερίδα «Bild» αποκάλυψε ότι ο γερμανικός σύλλογος είναι στο τελικό στάδιο των επαφών για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Γερμανίας ξέρει καλά πως μπορεί να χάσει τον διεθνή επιθετικό, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε, υπάρχουν ρήτρες που θα του επέτρεπαν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις και να παίξει από το προσεχές καλοκαίρι σε άλλη ομάδα.

Η Τότεναμ, αλλά και η Μπαρτσελόνα, που ψάχνει τον αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, φέρεται να μελετούν τους όρους του συμβολαίου του και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση το καλοκαίρι για να πάρουν τα δικαιώματα του, αλλά η διοίκηση της Μπάγερν είναι σίγουρη για την παραμονή του στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους όρους αυτούς στο τωρινό συμβόλαιο του, που έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, ο Κέιν μπορεί να φύγει από το Μόναχο στο τέλος της σεζόν αντί 65 εκατ. ευρώ. Το ρεπορτάζ της «Bild» αναφέρει πως με το νέο του συμβόλαιο ο διάσημος επιθετικός θ' αυξήσει τις ετήσιες αποδοχές του στα 27 εκατ. ευρώ!

