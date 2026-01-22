Και όμως ήταν ο κορυφαίος...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Και όμως στην συντριβή από την Ομόνοια Αραδίππου κορυφαίος ήταν ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Παναγιώτου. Μπορεί να δέχθηκε τέσσερα γκολ με την Ομόνοια Αραδίππου αλλά χωρίς δόση υπερβολής ο Παναγιώτου έσωσε άλλα τόσα. Πετάει ο Παναγιώτου αλλά η διοίκηση έκρινε σωστό να φέρει και τον Αντεμπάγιο.

Εντυπωσιακές αποκρούσεις

Εάν δεν είχε τον τερματοφύλακα Παναγιώτου σε καλή βραδιά ενδεχομένως να δεχόταν και τα διπλάσια γκολ από τα τέσσερα που μέτρησε στο Παπαδόπουλος. Σε τέσσερις τουλάχιστον περιπτώσεις ο Κύπριος τερματοφύλακας πραγματοποίησε εντυπωσιακές αποκρούσεις και κράτησε τον δείκτη του σκορ στο 4-1.

Απλά η χειρότερη

Όταν μια ομάδα δέχεται συντριβή και έχει κορυφαίο τον τερματοφύλακα της αυτό δείχνει και την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκετα. Δεν είναι μόνο η βαθμολογική θέση. Δεν είναι μόνο ο ένας μόλις βαθμός. Δεν είναι μόνο το ότι δεν έχει ακόμη νίκη. Δεν είναι μόνο ότι έχει την χειρότερη άμυνα. Δεν είναι μόνο ότι έχει την χειρότερη επίθεση. Είναι απλά η τραγική εικόνα που παρουσιάζει που είναι η χειρότερη στην ιστορία της. Και σε εικόνα και σε αριθμούς η Ένωση είναι τραγική.

Διαβαστε ακομη