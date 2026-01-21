Συμπληρώνεται η οκτάδα του κυπέλλου
Εκδίδονται το απόγευμα τα τελευταία δύο εισιτήρια για τα προημιτελικά της διοργάνωσης
Δύο θέσεις εκκρεμούν για να συμπληρωθεί η οκτάδα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola.
Τις δυο τελευταίες θέσεις διεκδικούν η Νέα Σαλαμίνα ή ο Διγενής Μόρφου και ο Άρης ή η ΑΕΛ.
Οι τελευταίοι αγώνες της φάσης των «16» θα γίνουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ως ακολούθως:
18:00 Νέα Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου
18:00 Άρης – ΑΕΛ
Στην προημιτελική φάση έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής ο ΑΠΟΕΛ, η Πάφος F.C., η Ε.Ν. Παραλιμνίου, η Ομόνοια Αραδίππου, η Ομόνοια Λευκωσίας και ο Απόλλων.
Η κλήρωση της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ.
Τα αποτελέσματα της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola:
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΕΛ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-0
Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας 2-1
Εθνικός Άχνας - Ε.Ν. Παραλιμνίου 1-2
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου 3-4
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόλλων – Ανόρθωση 2-0
Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ 2-1