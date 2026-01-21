ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμπληρώνεται η οκτάδα του κυπέλλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συμπληρώνεται η οκτάδα του κυπέλλου

Εκδίδονται το απόγευμα τα τελευταία δύο εισιτήρια για τα προημιτελικά της διοργάνωσης

Δύο θέσεις εκκρεμούν για να συμπληρωθεί η οκτάδα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola.

Τις δυο τελευταίες θέσεις διεκδικούν η Νέα Σαλαμίνα ή ο Διγενής Μόρφου και ο Άρης ή η ΑΕΛ.

Οι τελευταίοι αγώνες της φάσης των «16» θα γίνουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου ως ακολούθως:

18:00 Νέα Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου

18:00 Άρης – ΑΕΛ

Στην προημιτελική φάση έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής ο ΑΠΟΕΛ, η Πάφος F.C., η Ε.Ν. Παραλιμνίου, η Ομόνοια Αραδίππου, η Ομόνοια Λευκωσίας και ο Απόλλων.

Η κλήρωση της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ.

Τα αποτελέσματα της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola:

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

ΑΠΟΕΛ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-0

 

Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας 2-1

 

Εθνικός Άχνας - Ε.Ν. Παραλιμνίου 1-2

 

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου 3-4

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Απόλλων – Ανόρθωση 2-0

 

Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ 2-1

 

Διαβαστε ακομη