Β' Κατηγορία: Φινάλε με νίκες των πρωτοπόρων επί των ουραγών

Οι πρωτοπόροι νίκησαν τους ουραγούς στα ματς με τα οποία ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική των δύο ομίλων της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Για τον πρώτο όμιλο η αήττητη Νέα Σαλαμίνα πήρε άλλο ένα τρίποντο, τέταρτο διαδοχικό, φτάνοντας τις 14 νίκες σε 16 αγώνες, καθώς επικράτησε με 1-0 της ΜΕΑΠ χάρη σε γκολ του Άνθιμου στο 21΄. Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται έτσι στο +12 από τη δεύτερη θέση και στο +17 από την τέταρτη, συνεχίζοντας να δείχνουν ότι δεν... χάνουν όχι μόνο την άνοδο αλλά μάλλον και τον τίτλο.

Νίκη και για τον πρωτοπόρο του β΄ ομίλου με τον Διγενή Μόρφου να κερδίζει με 5-1 τον Αχυρώνα Ονήσιλο με χατ-τρικ του Νύσση, φτάνοντας τους 23 βαθμούς και στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού, την ώρα που οι ουραγοί έμειναν στους 4β. και χωρίς ρεαλιστικές ελπίδες παραμονής καθώς βρίσκονται στο -11 από τις θέσεις σωτηρίας.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της β΄ φάσης και οι βαθμολογίες:

A' όμιλος

Παρασκευή 16/1

Δόξα - Καρμιώτισσα 1-1

Σάββατο 17/1

ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ 3-1

17:00 Ομόνοια 29Μ - Αγία Νάπα 2-1

Κυριακή 18/1

Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ 1-0

Βαθμολογία

1. Νέα Σαλαμίνα 44

2. ΠΑΕΕΚ 32

3. Δόξα 28

------------------------------

4. Ομόνοια 29Μ 27

5. Αγία Νάπα 27

6. Καρμιώτισσα 25

7. ΑΣΙΛ 23

8. ΜΕΑΠ 21

Β' όμιλος

Σάββατο 17/1

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - ΑΕΖ 2-3

Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών 2-3

Σπάρτακος - Ηρακλής Γερολάκκου 1-1

Κυριακή 18/1

Διγενής Μόρφου - Αχυρώνας Ονήσιλος 5-1

Βαθμολογία

1. Διγενής Μόρφου 23

2. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 18

3. Χαλκάνορας 17

4. Σπάρτακος Κιτίου 17

5. Εθνικός Λατσιών 15

------------------------------

6. Ηρακλής Γερολάκκου 14

7. ΑΕΖ 13

8. Αχυρώνας Ονήσιλος 4

