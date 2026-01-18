Β' Κατηγορία: Φινάλε με νίκες των πρωτοπόρων επί των ουραγών
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι πρωτοπόροι νίκησαν τους ουραγούς στα ματς με τα οποία ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική των δύο ομίλων της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.
Για τον πρώτο όμιλο η αήττητη Νέα Σαλαμίνα πήρε άλλο ένα τρίποντο, τέταρτο διαδοχικό, φτάνοντας τις 14 νίκες σε 16 αγώνες, καθώς επικράτησε με 1-0 της ΜΕΑΠ χάρη σε γκολ του Άνθιμου στο 21΄. Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται έτσι στο +12 από τη δεύτερη θέση και στο +17 από την τέταρτη, συνεχίζοντας να δείχνουν ότι δεν... χάνουν όχι μόνο την άνοδο αλλά μάλλον και τον τίτλο.
Νίκη και για τον πρωτοπόρο του β΄ ομίλου με τον Διγενή Μόρφου να κερδίζει με 5-1 τον Αχυρώνα Ονήσιλο με χατ-τρικ του Νύσση, φτάνοντας τους 23 βαθμούς και στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού, την ώρα που οι ουραγοί έμειναν στους 4β. και χωρίς ρεαλιστικές ελπίδες παραμονής καθώς βρίσκονται στο -11 από τις θέσεις σωτηρίας.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της β΄ φάσης και οι βαθμολογίες:
A' όμιλος
Παρασκευή 16/1
Δόξα - Καρμιώτισσα 1-1
Σάββατο 17/1
ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ 3-1
17:00 Ομόνοια 29Μ - Αγία Νάπα 2-1
Κυριακή 18/1
Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ 1-0
Βαθμολογία
1. Νέα Σαλαμίνα 44
2. ΠΑΕΕΚ 32
3. Δόξα 28
------------------------------
4. Ομόνοια 29Μ 27
5. Αγία Νάπα 27
6. Καρμιώτισσα 25
7. ΑΣΙΛ 23
8. ΜΕΑΠ 21
Β' όμιλος
Σάββατο 17/1
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - ΑΕΖ 2-3
Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών 2-3
Σπάρτακος - Ηρακλής Γερολάκκου 1-1
Κυριακή 18/1
Διγενής Μόρφου - Αχυρώνας Ονήσιλος 5-1
Βαθμολογία
1. Διγενής Μόρφου 23
2. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 18
3. Χαλκάνορας 17
4. Σπάρτακος Κιτίου 17
5. Εθνικός Λατσιών 15
------------------------------
6. Ηρακλής Γερολάκκου 14
7. ΑΕΖ 13
8. Αχυρώνας Ονήσιλος 4