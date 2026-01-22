ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχωρεί μετά από 26 χρόνια ο Απόστολος Παρέλλης

Μετά από 26 χρόνια ο Απόστολος Παρέλλης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πορείας του στη δισκοβολία. Στην ανάρτησή του αναφέρεται στις μεγάλες επιτυχίες του και ευχαριστεί όσους ήταν δίπλα του.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μετά από 26 χρόνια στον αγωνιστικό αθλητισμό, ήρθε η στιγμή να ολοκληρώσω την πορεία μου στη δισκοβολία. Από το 1999 μέχρι σήμερα, αυτό το ταξίδι μου χάρισε ανεκτίμητες εμπειρίες, συγκινήσεις και περηφάνια.

Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Κύπρο στο υψηλότερο επίπεδο, με τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες — κορυφαία στιγμή η 8η θέση στο Ρίο 2016 — σημαντικές διακρίσεις σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, δύο χρυσά μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες, ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσαν για μένα και οι 19 συνεχόμενοι τίτλοι Παγκύπριου Πρωταθλητή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου: την γυναίκα μου και την οικογένειά μου, τους προπονητές μου, τους χορηγούς μου, την ομοσπονδία μου ΚΟΕΑΣ και τον ΚΟΑ, το στάδιο ΓΣΠ και όλους εσάς που με στηρίξατε σε όλη αυτή τη διαδρομή, τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δύσκολες στιγμές.

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο ξεχωριστό, φίλο και κουμπάρο, τον Κωστα Σταθελάκο, για όλα όσα ζήσαμε μαζί. Μπορεί να μην είναι πια ανάμεσά μας, αλλά θα είναι για πάντα στην καρδιά μου.

Η αποχώρησή μου από τον αγωνιστικό αθλητισμό σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας σπουδαίας και μακρόχρονης πορείας, με σημαντικές επιτυχίες και συνεχή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο. Κρατώ όσα έζησα, όσα έμαθα και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου. Με ευγνωμοσύνη και σεβασμό κοιτάζω μπροστά, έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου. Το ταξίδι συνεχίζεται, απλώς από μια νέα αφετηρία!».

 

