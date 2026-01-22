H ALCO Filters καθίσταται ο μακροβιότερος υποστηρικτής του Τζιωρτζή ενόψει του Nascar Euro Series 2026

Η ALCO Filters, ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή, τον Κύπριο οδηγό που θα αγωνιστεί και το 2026 στο πρωτάθλημα Nascar Euro Series στην κατηγορία EuroNASCAR PRO, το οποίο είναι πιστοποιημένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Οι φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεκινούν για τον Τζιωρτζή στα μέσα Απριλίου, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιου θα λάβει μέρος σε δοκιμές εξέλιξης. Έτσι, η ALCO Filters γίνεται ο μακροβιότερος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή, καθώς τον υποστηρίζει στην διεκδίκηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

«Ο Βλαδίμηρος, τόσο ως επαγγελματίας αθλητής όσο και ως προσωπικότητα, πρεσβεύει αξίες όπως η αφοσίωση, το ταλέντο και ο επαγγελματισμός, οι οποίες συνάδουν απόλυτα με τις δικές μας εταιρικές αξίες. Για τον λόγο αυτό, η στήριξή μας προς το πρόσωπό του είναι διαχρονική και πολυετής» δήλωσε ο κ. Λοΐζος Λουκά, Εκτελεστικός Διευθυντής της ALCO Filters.

Από πλευράς του ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής αναφέρε: «Η στήριξη της ALCO Filters είναι για μένα πολύ σημαντική, γιατί νιώθω ότι έχω δίπλα μου έναν αξιόπιστο συνεργάτη».

Βάσει της χορηγικής συνεργασίας, η ALCO Filters θα προβάλλεται στην Κύπρο και στο εξωτερικό μέσω του V8 Ford Mustang που θα οδηγεί ο Βλαδίμηρος σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος αλλά και στο κράνος του ανερχόμενου οδηγού. Το πρωτάθλημα θα επισκεφθεί φέτος Ισπανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Ιταλία και Βέλγιο.

Ποια είναι η ALCO Filters

Η ALCO Filters δραστηριοποιείται στο χώρο της αυτοκίνησης σε πάνω από 60 χώρες. Πρόκειται για μια κυπριακή εταιρεία που παράγει 3.100 διαφορετικά φίλτρα αέρα, λαδιού, καυσίμου, καμπίνας καθώς και υδραυλικά φίλτρα, για αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα και άλλες μηχανές εσωτερικής καύσης.