ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H ALCO Filters καθίσταται ο μακροβιότερος υποστηρικτής του Τζιωρτζή ενόψει του Nascar Euro Series 2026

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H ALCO Filters καθίσταται ο μακροβιότερος υποστηρικτής του Τζιωρτζή ενόψει του Nascar Euro Series 2026

Η ALCO Filters, ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή, τον Κύπριο οδηγό που θα αγωνιστεί και το 2026 στο πρωτάθλημα Nascar Euro Series στην κατηγορία EuroNASCAR PRO, το οποίο είναι πιστοποιημένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Οι φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεκινούν για τον Τζιωρτζή στα μέσα Απριλίου, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιου θα λάβει μέρος σε δοκιμές εξέλιξης.  Έτσι, η ALCO Filters γίνεται ο μακροβιότερος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή, καθώς τον υποστηρίζει στην διεκδίκηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

«Ο Βλαδίμηρος, τόσο ως επαγγελματίας αθλητής όσο και ως προσωπικότητα, πρεσβεύει αξίες όπως η αφοσίωση, το ταλέντο και ο επαγγελματισμός, οι οποίες συνάδουν απόλυτα με τις δικές μας εταιρικές αξίες. Για τον λόγο αυτό, η στήριξή μας προς το πρόσωπό του είναι διαχρονική και πολυετής» δήλωσε ο κ. Λοΐζος Λουκά, Εκτελεστικός Διευθυντής της ALCO Filters.

Από πλευράς του ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής αναφέρε: «Η στήριξη της ALCO Filters είναι για μένα πολύ σημαντική, γιατί νιώθω ότι έχω δίπλα μου έναν αξιόπιστο συνεργάτη».

Βάσει της χορηγικής συνεργασίας, η ALCO Filters θα προβάλλεται στην Κύπρο και στο εξωτερικό μέσω του V8 Ford Mustang που θα οδηγεί ο Βλαδίμηρος σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος αλλά και στο κράνος του ανερχόμενου οδηγού. Το πρωτάθλημα θα επισκεφθεί φέτος Ισπανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Ιταλία και Βέλγιο.

Ποια είναι η ALCO Filters

Η ALCO Filters δραστηριοποιείται στο χώρο της αυτοκίνησης σε πάνω από 60 χώρες. Πρόκειται για μια κυπριακή εταιρεία που παράγει 3.100 διαφορετικά φίλτρα αέρα, λαδιού, καυσίμου, καμπίνας καθώς και υδραυλικά φίλτρα, για αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα και άλλες μηχανές εσωτερικής καύσης.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάτι φαίνεται να αλλάζει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου το sold out με Μπαρτσελόνα, ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League ο Τζολάκης

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Έτοιμος να ανανεώσει με τον Ελ Κααμπί, προτεραιότητα ως προσθήκη ο Αντρέ Λουίζ

Ελλάδα

|

Category image

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, η καρδιά μου είναι αγκυρωμένη σε αυτή την όμορφη χώρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eτοιμάζει νέα ενδεκάδα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οι αναποδιές πιέζουν τον Ρόκα για προσθήκες

ΑΕΚ

|

Category image

Επίσημη η «βόμβα» με Τζέκο στην Σάλκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισε έναν παλιό γνώριμο η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Athletic: «Συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Lionsgate για μια σειρά με θέμα την ιστορία της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει την ιστορία

Απόψεις

|

Category image

Εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ο Πέδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο και ξέρω πως κι αυτός με εμπιστεύεται»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνησαν δυναμικά αλλά μετά... καναπέ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κόντρα στη φημολογία, υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη