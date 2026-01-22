ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε τον Αντίνο για 4,5 χρόνια ο Παναθηναϊκός!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε τον Αντίνο για 4,5 χρόνια ο Παναθηναϊκός!

Επίσημη μορφή πήρε η σπουδαία μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το super deal, με τον Αργεντινό ταλαντούχο εξτρέμ να υπογράφει για 4,5 έτη, μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Αντίνο μάλιστα θα αγωνίζεται με το «10» στην πλάτη, το οποίο φορούσε μέχρι πρότινος ο Τετέ που πήρε μεταγραφή στην Γκρέμιο.

O Αντίνο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις να αποσπάσει τη θετική απάντηση της Γοδόι Κρους. Έχει υπάρξει διεθνής με την εθνική νέων της Αργεντινής, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εύκολα στον 3ο γύρο του Australian Open ο Σίνερ

Τένις

|

Category image

Ρουέλ Σωτηρίου, ο πέμπτος Κύπριος που θα παίξει στο Ισραήλ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Τραυματίστηκα παίζοντας ποδόσφαιρο»

Τένις

|

Category image

Σαν... μεταγραφή η παραμονή Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Και όμως ήταν ο κορυφαίος...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στην παρουσία Παπασταύρου και με μπόλικα χαμόγελα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Αντίνο για 4,5 χρόνια ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

H ALCO Filters καθίσταται ο μακροβιότερος υποστηρικτής του Τζιωρτζή ενόψει του Nascar Euro Series 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Υπαρκτό το ενδιαφέρον για Κβιλιτάια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόωρος αποκλεισμός του Τσιτσιπά στο Australian Open

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η καταγγελία της Ανόρθωσης για τον Θεουλή, δεν έπιασε τόσο πολύ... τόπο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είσαι ο μαύρος κύκνος, οι νέοι να δέχονται την κριτική» (vid)

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μετά την επιστολή του ΑΠΟΕΛ... εκτός ορισμών ο Μενέλαος Αντωνίου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oι διαιτητές για τη 19η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αρχή με Οντουμπάντζο στην Ομόνοια και το... ερώτημα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη