Πρόωρος αποκλεισμός του Τσιτσιπά στο Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε από την συνέχεια του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη, καθώς σε αγώνα για τον Β` γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, ηττήθηκε με 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6(5) από τον Τσέχο, Τόμας Μάχατς.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες υπερασπίσθηκαν επιτυχώς το σερβίς τους μέχρι το ένατο game, όταν ο Μάχατς (Νο24 στον κόσμο) έκανε break, προηγήθηκε με 5-4 και πήρε το σετ με 6-4, μετά από 35 λεπτά. Στο δεύτερο σετ ο «Tsitsifast», ο οποίος βρίσκεται στο Νο35 της παγικόσμιας κατάταξης, αντέδρασε και με δύο breaks, έναντι ενός του Τσέχου αντιπάλου του, κατάφερε να ισοφαρίσει (6-3) μετά 35 λεπτά.

Το τρίτο σετ ήταν απόλυτα ισορροπημένο με τους δύο «μονομάχους» να διατηρούν το σερβίς τους και να οδηγούνται στο tie break. Εκεί, ο Μάχατς απεδείχθη ψυχραιμότερος και αξιοποιώντας το break που έκανε στον έκτο πόντο, πήρε το σετ με 7-6(5) και το προβάδισμα για την νίκη, μετά από 57 λεπτά.

Στο τέταρτο σετ, ο Μάχατς αιφνιδίασε τον κορυφαίο Ελληνα τενίστα όλων των εποχών και του «έπασε το σερβίς» στο πρώτο game, όμως με ψυχραιμία, ο Τσιτσιπάς έμεινε στο ματς διατηρώντας το σερβίς του και «απάντησε» με break στο τέρτο game.

Στη συνέχεια, οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους και το σετ κρίθηκε ξανά στο tie break, όπου μετά από «σκληρή μάχη» και τέσσερα (σ.σ. από δύο εκατέρωθεν) χαμένα σερβίς, ο Μάχατς επικράτησε με 7-6(5) και πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, μετά από τρεις ώρες κι επτά λεπτά αγώνα.