ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τράβηξαν μέχρι τα πέναλτι και εν τέλει πρόκριση ο Διγενής!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το τράβηξαν μέχρι τα πέναλτι και εν τέλει πρόκριση ο Διγενής!

Η ομάδα της Μόρφου πήρε τεράστια πρόκριση για τα προημιτελικά του κυπέλλου, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Νέα Σαλαμίνα στη διαδικασία των πέναλτι

Στη διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για την προημιτελική φάση του κυπέλλου, με τη Νέα Σαλαμίνα να οδηγεί το παιχνίδι στην παράταση με γκολ στις καθυστερήσεις με το οποίο έγινε το 2-2, όμως εν τέλει ο Διγενής πήρε την πρόκριση με σκορ 4-3.

Έτσι, ο Διγενής λέον και η μοναδική εκπρόσωπος της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας που συνεχίζει στο κύπελλο.

Στην κανονική διάρκεια οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 19’ με τον Μπόργκες, ενώ στο 37’ ο Διγενής ισοφάρισε με τον Νυσσή. Στο 63’, μετά και από παρέμβασης του VAR, δόθηκε παράβαση σε μαρκάρισμα πάνω στον Νεοφύτου από τον Καστάνα, ο οποίος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια, αφήνοντας τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπαούνοβιτς που ήταν εύστοχος και έβαλε μπροστά την ομάδα του. Με τον Κοντόπουλο όμως να σκοράρει στο 88’ το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι.

Εκεί, δυο χαμένα πέναλτι για τους γηπεδούχους από τους Αλνταΐρ (άουτ) και Ποντικό (άουτ), έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον Διγενή που είχε χαμένο πέναλτι (δοκάρι) με τον Ανδρέου. Το πέμπτο και νικητήριο πέναλτι για την ομάδα της Μόρφου πέτυχε ο Μπαούνοβιτς, ενώ εύστοχοι ήταν επίσης οι Καπαρτής, Ζαχαρός, Κοστίν. Για τους ερυθρολεύκους σκόραραν οι Χριστοδούλου, Παυλίδης, Ηλία.

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βάρο, Κυπριανού (83’ Ποντικού), Καστάνας, Αρτυματάς, Δημητρίου, Χριστοδούλου, Φράγκος (93’ Ηλία), Αρτίλες (83’ Παυλίδης), Γκούτι (72’ Αλνταΐρ), Μπόργκες (68’ Ανθίμου), Λουκά (83’ Κοντόπουλος).

ΔΙΓΕΝΗΣ: Σακκά, Πηλαβάς, Ζαχαρός, Αλάτζε, Χατζηδημητρίου, Ανδρέου, Κοστίν, Μπαούνοβιτς Νεοφύτου (85’ Κυριατζιής), Αντωνίου (76’ Καπαρτής), Νύσσης (73’ Καλλένος.

ΣΚΟΡΕΡ: 20’ Mπόργκες, 88’ Κοντόπουλος / 37’ Νύσσης, 66’ Μπαούνοβιτς

KITΡINEΣ: 17’ Kαστάνας, 88’ Κοντόπουλος / 33’ Αλάτζε, 103’ Κοστίν, 119’ Πηλαβάς

ΚΟΚΚΙΝΗ: 63’ Kαστάνας (δεύτ. κίτρ.)  

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πιριπίτσης Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος 

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΕΛΛΟΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ενημέρωσαν τον Κβιλιτάια να ψάξει ομάδα...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η ευνοϊκή συγκυρία που πρέπει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Το 7+1 και το βλέμμα στην κλήρωση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Τα ξεσπάσματα σε «Αλφαμέγα» και Αμμόχωστος

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

LIVE: Τσέλσι - Πάφος FC 0-0

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρόκριση επί του Απόλλωνα μέσα στη λεμεσό για τον Αχιλλέα Καϊμακλίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το 2-2, η διαδικασία των πέναλτι και η μεγάλη πρόκριση του Διγενή

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ένταση στο «Αμμόχωστος» και... χωρίς δηλώσεις οι προπονητές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

H ενδεκάδα της Πάφος FC κόντρα στην Τσέλσι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το τράβηξαν μέχρι τα πέναλτι και εν τέλει πρόκριση ο Διγενής!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Είναι ευπρόσδεκτοι οι φίλοι του Άρη να κάνουμε συζήτηση»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το... ακατάλληλο φινάλε στο «Αλφαμέγα»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν κάτι πάει καλά, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις» - Τι είπε για 4η προσθήκη

ΑΕΛ

|

Category image

Σε… νεκρό χρόνο ο Κονσεϊσάο δεν λάθεψε και η ΑΕΛ στα προημιτελικά

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με σκληρή δουλειά»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη