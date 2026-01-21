Το τράβηξαν μέχρι τα πέναλτι και εν τέλει πρόκριση ο Διγενής!

Στη διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για την προημιτελική φάση του κυπέλλου, με τη Νέα Σαλαμίνα να οδηγεί το παιχνίδι στην παράταση με γκολ στις καθυστερήσεις με το οποίο έγινε το 2-2, όμως εν τέλει ο Διγενής πήρε την πρόκριση με σκορ 4-3.

Έτσι, ο Διγενής λέον και η μοναδική εκπρόσωπος της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας που συνεχίζει στο κύπελλο.

Στην κανονική διάρκεια οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 19’ με τον Μπόργκες, ενώ στο 37’ ο Διγενής ισοφάρισε με τον Νυσσή. Στο 63’, μετά και από παρέμβασης του VAR, δόθηκε παράβαση σε μαρκάρισμα πάνω στον Νεοφύτου από τον Καστάνα, ο οποίος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια, αφήνοντας τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπαούνοβιτς που ήταν εύστοχος και έβαλε μπροστά την ομάδα του. Με τον Κοντόπουλο όμως να σκοράρει στο 88’ το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι.

Εκεί, δυο χαμένα πέναλτι για τους γηπεδούχους από τους Αλνταΐρ (άουτ) και Ποντικό (άουτ), έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον Διγενή που είχε χαμένο πέναλτι (δοκάρι) με τον Ανδρέου. Το πέμπτο και νικητήριο πέναλτι για την ομάδα της Μόρφου πέτυχε ο Μπαούνοβιτς, ενώ εύστοχοι ήταν επίσης οι Καπαρτής, Ζαχαρός, Κοστίν. Για τους ερυθρολεύκους σκόραραν οι Χριστοδούλου, Παυλίδης, Ηλία.

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βάρο, Κυπριανού (83’ Ποντικού), Καστάνας, Αρτυματάς, Δημητρίου, Χριστοδούλου, Φράγκος (93’ Ηλία), Αρτίλες (83’ Παυλίδης), Γκούτι (72’ Αλνταΐρ), Μπόργκες (68’ Ανθίμου), Λουκά (83’ Κοντόπουλος).

ΔΙΓΕΝΗΣ: Σακκά, Πηλαβάς, Ζαχαρός, Αλάτζε, Χατζηδημητρίου, Ανδρέου, Κοστίν, Μπαούνοβιτς Νεοφύτου (85’ Κυριατζιής), Αντωνίου (76’ Καπαρτής), Νύσσης (73’ Καλλένος.

ΣΚΟΡΕΡ: 20’ Mπόργκες, 88’ Κοντόπουλος / 37’ Νύσσης, 66’ Μπαούνοβιτς

KITΡINEΣ: 17’ Kαστάνας, 88’ Κοντόπουλος / 33’ Αλάτζε, 103’ Κοστίν, 119’ Πηλαβάς

ΚΟΚΚΙΝΗ: 63’ Kαστάνας (δεύτ. κίτρ.)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πιριπίτσης Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας