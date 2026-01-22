Ξεκίνησαν δυναμικά αλλά μετά... καναπέ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η παρουσία των οπαδών του ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο και η αισθητή μείωση με την πάροδο του χρόνου

Στον ΑΠΟΕΛ ο κόσμος θα πρέπει να πάρει πάνω του την ομάδα, ώστε να τη βοηθήσει να επανέλθει άμεσα στις νίκες. Αρχής γενομένης από αύριο Παρασκευή (19:00) και την αναμέτρηση με την υπολογίσιμη ομάδα της Ομόνοιας Αραδίππου. Στην αρχή του πρωταθλήματος και ιδιαίτερα στους αγώνες-ντέρμπι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ ανταποκρίνονταν πλήρως, όμως στη συνέχεια οι αριθμοί των εισιτηρίων μειώθηκαν αισθητά και κι αυτό μπορείτε να το δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί:

Mε Πάφος FC 8.379

Mε Απόλλων 9.000

Mε Ολυμπιακό 6.732

Με ΑΕΖ (κύπελλο) 2.062

Με Εθνικό Άχνας 5.502

Με ΑΕΛ 8.443

Με Άρη 4.679

Με Ε.Ν. Ύψωνα 4.773

Με Ένωση (κεκλεισμένων) 223

Με ΑΠΕΑ Ακ. (κύπελλο) 1.523

Με Ακρίτα 3.955

Αν λοιπόν ο κόσμος δεν επιστρέψει στο ΓΣΠ και να αφήσει τον... καναπέ, τα πράγματα θα παραμείνουν εξαιρετικά δύσκολα όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων.

 

