Ξεκίνησαν δυναμικά αλλά μετά... καναπέ
Η παρουσία των οπαδών του ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο και η αισθητή μείωση με την πάροδο του χρόνου
Στον ΑΠΟΕΛ ο κόσμος θα πρέπει να πάρει πάνω του την ομάδα, ώστε να τη βοηθήσει να επανέλθει άμεσα στις νίκες. Αρχής γενομένης από αύριο Παρασκευή (19:00) και την αναμέτρηση με την υπολογίσιμη ομάδα της Ομόνοιας Αραδίππου. Στην αρχή του πρωταθλήματος και ιδιαίτερα στους αγώνες-ντέρμπι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ ανταποκρίνονταν πλήρως, όμως στη συνέχεια οι αριθμοί των εισιτηρίων μειώθηκαν αισθητά και κι αυτό μπορείτε να το δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί:
Mε Πάφος FC 8.379
Mε Απόλλων 9.000
Mε Ολυμπιακό 6.732
Με ΑΕΖ (κύπελλο) 2.062
Με Εθνικό Άχνας 5.502
Με ΑΕΛ 8.443
Με Άρη 4.679
Με Ε.Ν. Ύψωνα 4.773
Με Ένωση (κεκλεισμένων) 223
Με ΑΠΕΑ Ακ. (κύπελλο) 1.523
Με Ακρίτα 3.955
Αν λοιπόν ο κόσμος δεν επιστρέψει στο ΓΣΠ και να αφήσει τον... καναπέ, τα πράγματα θα παραμείνουν εξαιρετικά δύσκολα όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων.