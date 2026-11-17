ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Χρύσανθο Ευσταθίου για την ανάληψη των καθηκόντων του βοηθού προπονητή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027.Ο Χρύσανθος, είχε εργαστεί στην Ακαδημία μας την περίοδο 2021–2023. Στην προπονητική του διαδρομή έχει επίσης εργαστεί στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, της ΑΕΚ Λάρνακας, της Ανόρθωσης και της Πάφος FC, ενώ διετέλεσε αναλυτής αγώνων στην Καρμιώτισσα και βοηθός προπονητή στην Ομόνοια 29ης Μαΐου.Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ καλωσορίζει τον Χρύσανθο Ευσταθίου στην οικογένεια του Σωματείου μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ17/11/2026