Ελάχιστες οι ανοικτές... υποθέσεις

«Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», λέει η παροιμία και η διοίκηση των πρασίνων φρόντιζε να «δένει» σημαντικούς ποδοσφαιριστές ώστε να κλείνει νωρίς τις εκκρεμότητές της. Κουλιμπαλί και Εβάντρο είναι μερικές περιπτώσεις του παρελθόντος. Η παρούσα χρονικά περίοδος, διαφέρει όμως από τις άλλες, καθώς οι ανοικτές υποθέσεις που αφορούν στα συμβόλαια είναι ελάχιστες.

Καμίνσκι και Βίκτωρος μεταγράφηκαν στην ομάδα της πρωτεύουσας με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο η Ομόνοια -σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις- διατηρεί προοπτική απόκτησής τους. Η μπάλα, λοιπόν, βρίσκεται στη διοίκηση των πρασίνων, η οποία θα περιμένει το πράσινο ή... κόκκινο φως, της τεχνικής ηγεσίας. Να σημειωθεί ότι τα συμβόλαια και των δύο ολοκληρώνονται με τις ομάδες τους (Τσάρλτον και Νέα Σαλαμίνα αντίστοιχα) στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι περιπτώσεις των Μπάλκοβετς και Οντουμπάντζο. Ο πρώτος είναι βασικός στις επιλογές του Μπεργκ, δείχνει καλά στοιχεία που ταιριάζουν στο πλάνο, ενώ ούτε η ηλικία του είναι απαγορευτική (32 ετών) για νέο συμβόλαιο. Ο δεύτερος, αν και δεν συμπεριλαμβανόταν στις επιλογές του Νορβηγού, κλήθηκε από την... εξωτερική να πάρει τα πρώτα του λεπτά σε πρόσφατο παιχνίδι και είναι στα δικά του πόδια να καταφέρει να κερδίσει θέση στο ρόστερ. Τόσο της τρέχουσας περιόδου όσο και της επόμενης. Τον ερχόμενο Ιούλιο κλείνει τα 34.

Το συμβόλαιο του Άιτινγκ ολοκληρώνεται, επίσης, τον Μάιο του 2027, όμως ο τραυματισμός του τον κρατά εκτός δράσης. Δεν έπαιξε σε κανένα παιχνίδι της Ομόνοιας, βρίσκεται στην Ολλανδία για αποθεραπεία, ενώ δεν έχει εγγραφεί μέχρι -τουλάχιστον- τον Ιανουάριο. Με τα υφιστάμενα δεδομένα, δύσκολα θα παραμείνει κάτοικος Γερίου.

Τέλος, και το συμβόλαιο του Φαμπιάνο ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Μάιο. Πρόκειται για τον πιο αγαπητό παίκτη στην οικογένεια της Ομόνοιας, τον πιο... σταθερό, ο οποίος λίγο πριν τα 40 συνεχίζει να κερδίζει εμπιστοσύνη και χειροκρότημα με τις εμφανίσεις του. Αν ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, τότε η διοίκηση δεν θα φέρει καμία... ένσταση. Έτσι κι αλλιώς δύσκολα να αποχωριστεί την ομάδα της πρωτεύουσας, από οποιοδήποτε πόστο.