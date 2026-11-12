Στην Εσθονία για την BC Pärnu ο Κεραυνός

Την BC Pärnu αντιμετωπίζει στις 19:00 στην Εσθονία ο Κεραυνός Στροβόλου, στο πλαίσιο του Δ΄ Ομίλου του FIBA Europe Cup.

Οι «ερυθροκίτρινοι» έχουν απολογισμό 3 νίκες και 2 ήττες και βρίσκονται στην τρίτη θέση. Προηγούνται οι King Szczecin και SLUC Nancy, με 4 νίκες και 1 ήττα η καθεμία.

Η Pärnu βρίσκεται στο 1-4, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Κεραυνό στην προσπάθειά του να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ