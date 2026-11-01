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«Δεν ήταν δίκαιο…»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι είπε ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας για την ήττα από την Ομόνοια 29Μ

 

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας, Άνχελ Λόπεθ, έπειτα από την ήττα από την Ομόνοια 29Μ.

«Νομίζω ότι δεν ήταν δίκαιο να χάσουμε το σημερινό παιχνίδι, ειδικά με την παρουσία μας στο δεύτερο ημίχρονο και στα τελευταία λεπτά. Δεν αξίζαμε να χάσουμε σήμερα όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Έχουμε παιχνίδι τις επόμενες πέντε μέρες και δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κοιτάξουμε μπροστά.  Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι στο σπίτι μας, εκεί που παίρνουμε άλλη δυναμική».

 

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