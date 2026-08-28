Λόπεθ: «Έχουμε 11 νέους στην ενδεκάδα - Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο στο 3-1, αλλά...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άνχελ Λόπεθ μετά το ισόπαλο 3-3 με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

«Το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο. Έχουμε 11 νέους παίκτες στην εντεκάδα, είμαστε νέα ομάδα. Στην αρχή του παιχνιδιού ίσως να μην ήμασταν αυτοί που έπρεπε, χάσαμε τον έλεγχο. Σκοράραμε το γκολ και είχαμε τον απόλυτο έλεγχο στο 3-1 αλλά ήρθε το πέναλτι, γεγονός που έβαλε τον Ολυμπιακό ξανά στο παιχνίδι, ήταν σημείο κλειδί. Ήρθαμε για τη νίκη, δεν τα καταφέραμε. Βλέπουμε ήδη το επόμενο παιχνίδι με αισιοδοξία. Η Νέα Σαλαμίνα επέστρεψε στην Α' Κατηγορία. Δεχτήκαμε δύο γκολ από κόρνερ και πέναλτι, ήμασταν πολύ καλοί στο δεύτερο ημίχρονο».