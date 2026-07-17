Non stop η Νέα Σαλαμίνα - Ανακοίνωσε και ακραίο επιθετικό!

Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 29χρονο (03/28/1997) Γκανέζο ακραίο επιθετικό, Braydon Manu.

Ο γεννημένος στη Γερμανία Braydon Manu, είχε σημαντική παρουσία στην Β’ Κατηγορία της χώρας όπου και κατέγραψε 56 συμμετοχές, ενώ αγωνιστεί -μεταξύ άλλων- στις Darmstadt 98 και Hallescher FC.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Ακρίτας Χλώρακας με τον οποίο αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν 2025 – 2026.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος.

Καλωσορίζουμε τον Braydon στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και του ευχόμαστε