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Ο τελικός του Μουντιάλ ακριβότερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία των ΗΠΑ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο τελικός του Μουντιάλ ακριβότερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία των ΗΠΑ

Ποιο Super Bowl και ποιοι τελικοί του ΝΒΑ;

Το Ισπανία-Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ συνιστά την πιο ακριβή για το κοινό αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου της προσεχής Κυριακής ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή θα είναι η πιο ακριβή αθλητική διοργάνωση που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στις ΗΠΑ όσον αφορά τις τιμές των εισιτηρίων .

Η μέση τιμή εισιτηρίου για τον αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας έχει ξεπεράσει άλλα παραδοσιακά πολύ εμπορικά event με παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το Super Bowl (τελικός του NFL) και τους τελικούς του NBA.

Η χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου για τον τελικό ανέρχεται στα 6.943 δολάρια, σημειώνοντας μικρή πτώση από την τιμή περίπου 7.200 δολαρίων που είχε ο αγώνας πριν η Αργεντινή νικήσει την Αγγλία το βράδυ της Τετάρτης και εξασφαλίσει το εισιτήριό της για τον τελικό.

Η μέση τιμή αγοράς για τον τελικό είναι 11.327 δολάρια, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, η πιο ακριβή αγορά εισιτηρίου για τον τελικό ήταν δύο εισιτήρια στην Ενότητα 115Α του Σταδίου MetLife για 28.479 δολάρια το καθένα, ή συνολικά 56.958 δολάρια!

Το προηγούμενο ρεκόρ του ακριβότερου… φθηνότερου εισιτηρίου για αθλητικά γεγονότα στις ΗΠΑ ήταν ο τελικός του Super Bowl του 2024

(San Francisco 49ers εναντίον Kansas City Chiefs) που έφτασε τα 9.411 δολάρια.

Η χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου για τον μικρό τελικό μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας είναι σχεδόν 900 δολάρια. Οι τιμές μειώθηκαν κατά περίπου 300 δολάρια μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σύμφωνα με τις περισσότερες σημαντικές μετρήσεις, είναι το πιο ακριβό τουρνουά στην 96χρονη ιστορία του θεσμού. Όταν ξεκίνησε το τουρνουά τον περασμένο μήνα, η μέση τιμή εισιτηρίου ήταν 1.622 δολάρια, με το ποσό αυτό να αυξάνεται στα 4.162 δολάρια για τους ημιτελικούς.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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