ΒΙΝΤΕΟ: Ανακοίνωσε στόπερ η ΑΕΛ!

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Σουριναμέζο ποδοσφαιριστή Stefano Denswil (07/05/1993), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2029.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Ο Ντένσγουιλ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με την φανέλα της Καϊσερισπόρ μετρώντας 31 συμμετοχές. Από την σεζόν 2021-2022 μέχρι το 2025 φόρεσε την φανέλα της Τραπσονσόρ με την οποία έπαιξε σε 103 παιχνίδια σκοράροντας και 4 γκολ.

Πέρασε επίσης από την Κλαμπ Μπριζ (192 ματς με 10 γκολ), τον Άγιαξ (39 συμμετοχές και τρία γκολ) και την Μπολόνια (35 ματς).

Στο παλμαρέ του μετρά 8 τίτλους. Κέρδισε δύο φορές το πρωτάθλημα με τον Άγιαξ, μία φορά την τουρκική σούπερ λίγκα, ένα κύπελλο Τουρκίας, 3 πρωταθλήματα Βελγίου και ένα κύπελλο.