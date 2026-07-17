Έτσι ανεβαίνει επίπεδο!

Ο Στέφανο Ντένσγουιλ είναι ο νέος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ στον οποίο ο Ούγκο Μάρτινς θα βασίσει την σωστή λειτουργία της άμυνάς του.

Οι αριθμοί του (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) δείχνουν πως πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει την δυνατότητα να ηγηθεί της ομάδας της Λεμεσού.

Τώρα, απομένει να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο, μιας και η ΑΕΛ η αλήθεια είναι ταλαιπωρηθεί όσο λίγες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια με επιλογές που δεν της βγήκαν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το βίντεο με τα καλύτερά του στιγμιότυπα στην Τουρκία πέρυσι.