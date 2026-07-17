Συναγερμός πριν από τον τελικό του Μουντιάλ: Οι καπνοί από τις φωτιές στον Καναδά «έπνιξαν» τη Νέα Υόρκη

Τις τελευταίες ώρες πάνω από 800 φωτιές μαίνονται σε ολόκληρο τον Καναδά, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οι φωτιές δεν έχουν δημιουργήσει θέματα μόνο στον Καναδά, καθώς οι καπνοί κατευθύνονται στις ΗΠΑ και ήδη πολλές πολιτείες έχουν επηρεαστεί. Οι αρχές συνεχώς ενημερώνουν τους πολίτες και τους προειδοποιούν να μειώσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς η ποιότητα του αέρα σε αρκετές περιοχές θεωρείται πλέον «επικίνδυνη», σύμφωνα με το πρόγραμμα Δείκτη Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ.

Μια από τις μεγαλουπόλεις που επηρεάζονται είναι και η Νέα Υόρκη, η οποία έχει «πνιγεί» από τους καπνούς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πολιτεία, η ποιότητα του αέρα θεωρείται «πολύ επιβλαβής», η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία μετά την «επικίνδυνη», ενώ στο κέντρο της Νέας Υόρκης η ποιότητα του αέρα είναι «επιβλαβής».

Αυτή η εξέλιξη ωστόσο ίσως δημιουργήσει θέμα στον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο MetLife την Κυριακή, στις 22:00 ώρα Ελλάδος και 15:00 τοπική. Οι πολίτες έχουν αναστατωθεί και από ώρα σε ώρα περιμένουν να ενημερωθούν, αρχικά για το τι γίνεται με τις πυρκαγιές και έπειτα για το αν θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση στον μεγάλο τελικό, ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Για την ώρα δεν φαίνεται πως θα επηρεαστεί ο αγώνας και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών της Νέας Υόρκης, τις επόμενες ώρες ο αέρας θα αλλάξει κατεύθυνση και τα πράγματα ίσως καλυτερέψουν, αφού οι κάτοικοι παραμένουν μέχρι στιγμής σε κλειστούς χώρους. Πάντως, για τον Καναδά τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά, αφού το Καναδικό Διαυπηρεσιακό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών γνωστοποίησε πως αυτή τη στιγμή μαίνονται 857 πυρκαγιές.

Breathing NYC's smoky air is equal to puffing 10 whole cigarettes, expert warns https://t.co/7znoARIY8o pic.twitter.com/LgPF30i78a — New York Post (@nypost) July 16, 2026

🔥 Más de 830 incendios forestales siguen activos en Canadá 🇨🇦



El humo ya afecta a Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final del domingo entre España y Argentina ⚽️



Crece la preocupación ante los altos niveles de contaminación



📹 @MundoEConflicto / @albertolati pic.twitter.com/QAfA2wghaF — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

athletiko.gr