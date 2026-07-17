Σε ρυθμούς Ντίλα Γκόρι κινούνται στον Απόλλωνα, με το πρώτο ραντεβού απέναντι στην Γεωργιανή ομάδα να είναι ορισμένο για την Πέμπτη (23/07, 19:00).

Οι κυανόλευκοι είναι το φαβορί για να προκριθούν στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League αλλά ασφαλώς οφείλουν να το δείξουν και στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Απόλλωνας πάει στις μάχες με την Ντίλα, με οδηγό το... απόλυτο μηδέν. Δηλαδή την πολύ καλή του παρουσία στο αμυντικό κομμάτι. Σε τέσσερα τεστ (τρία στην Ολλανδία, ένα στην Κύπρο), δεν παραβιάστηκε η εστία, με τον Κουν να πραγματοποιεί κάποιες εξαιρετικές επεμβάσεις. Παρά το αναπάντεχο με τον Γκόλντσον, ο Ερνάν Λοσάδα βρήκε τον τρόπο να «δέσει» τον Κονομή δίπλα στον Κβίντα. Και μαζί αυτοί οι δύο να κουμπώσουν με τα άκρα της άμυνας.

Στο μεταξύ, την ώρα που το μυαλό είναι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, γίνεται προσπάθεια για ενίσχυση του ρόστερ. Ο Εμανουέλ Άιβου όπως όλα δείχνουν θα είναι ο παίκτης που θα «αντικαταστήσει» τον Κόνορ Γκόλντσον, που αποκτήθηκε φέτος αλλά ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, τον παρόπλισε. Ο 25χρονος αμυντικός αγωνιζόταν τα δύο τελευταία χρόνια στη Στουρμ Γκρατς, καταγράφοντας 63 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ. Προηγουμένως θήτευσε σε Μπέρμιγχαμ, Κρεμονέζε, Ραπίντ Βιέννης και Αντμίρα Βάκερ.