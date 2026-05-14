On fire ο Μέσι, 28 μέρες πριν το 6ο του Μουντιάλ!

Ο Λίο Μέσι πέτυχε το 61ο χατ-τρικ της καριέρας του στην ευρεία νίκη (5-3) της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στο Σινσινάτι, με τον Αργεντινό GOAT να πατά γκάζι, στην προετοιμασία για το 6ο Μουντιάλ του!

Ο Μέσι πέτυχε άλλα τρία τέρματα για να φτάσει πλέον στα πέντε γκολ στις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι.

Το νέο χατ-τρικ που κατέγραψε, ήταν το 61ο της καριέρας του και συνεισέφερε στην ανατροπή και το 5-3 της ομάδας του απέναντι στο Σινσινάτι

Ο GOAT έχει μετρήσει 910 γκολ και μαζί με τη μια ασίστ που έκανε, έχει προσφέρει τη δυνατότητα σε συμπαίκτες του να σκοράρουν συνολικά 411 φορές!

Στα 38 του, με λιγότερο από έναν μήνα ν’ απομένει για το 6ο Μουντιάλ που θα ζήσει και στο οποίο θα παίξει, ο Λίο δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση!

