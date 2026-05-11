Μουρίνιο: Δύο βασικά «θέλω» για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με την AS, θέτει δύο βασικές απαιτήσεις για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εντείνει τις διεργασίες της για την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Πορτογάλο να θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Αρμπελόα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει μόνο οι πρώτες επαφές ανάμεσα στον Ζόρζε Μέντες και τη διοίκηση της Ρεάλ, με τις συζητήσεις να αναμένεται να προχωρήσουν μετά το τέλος της σεζόν για Μπενφίκα και Μαδριλένους.

Ο Μουρίνιο παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στο έργο του στη Μπενφίκα, η οποία διεκδικεί την έξοδο στο Champions League. Η σεζόν ολοκληρώνεται το διήμερο 16-17 Μαΐου και αμέσως μετά ο Πορτογάλος θα αποφασίσει για το μέλλον του. Πηγές της AS αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στον ίδιο και τη Ρεάλ, κάτι που θα γίνει στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ο Μουρίνιο έχει ήδη στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από τη Μπενφίκα.

Παρότι είναι ευχαριστημένος στη Λισαβόνα, η πιθανότητα επιστροφής στη Ρεάλ αλλάζει τα δεδομένα. Ο Μουρίνιο έχει ήδη αξιολογήσει την κατάσταση και έχει θέσει δύο βασικές απαιτήσεις για να αναλάβει ξανά τον πάγκο των «μερένγκες».

Η πρώτη αφορά τον ρόλο του στις μεταγραφές. Δεν ζητά να επιλέγει ο ίδιος τους παίκτες, αλλά να έχει λόγο στις θέσεις που χρειάζονται ενίσχυση, θεωρώντας ότι το υπάρχον ρόστερ έχει ανισορροπίες. Στην πρώτη του θητεία, άλλωστε, είχε συμβάλει στην απόκτηση παικτών που σημάδεψαν την εποχή, όπως οι Μόντριτς, Κεντίρα και Εζίλ.

Η δεύτερη απαίτηση σχετίζεται με τη λειτουργία του συλλόγου. Ο Μουρίνιο θέλει ξεκάθαρη τήρηση ιεραρχιών και σεβασμό στο έργο όλων των τμημάτων, ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις που μπορούν να διαταράξουν την ομάδα, όπως συνέβη φέτος με το επεισόδιο Βινίσιους–Τσάμπι Αλόνσο.

Από το επόμενο sαββατοκύριακο, η Ρεάλ θα έχει περιθώριο δέκα ημερών για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, αξιοποιώντας τη ρήτρα των 3 εκατ. ευρώ που επιτρέπει την αποδέσμευση του Μουρίνιο από τη Μπενφίκα.

 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

