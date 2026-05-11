Γιόρτασε στη Βαρκελώνη για τον τίτλο η Μπαρτσελόνα, με... Hey Jude και τσιγάρο από τον Σέζνι!

Το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν εορταστικό στην Καταλονία, με χιλιάδες οπαδούς της Μπαρτσελόνα να βγαίνουν στους δρόμους ώστε να χαρούν με την ομάδα του Χάνσι Φλικ τη φετινή επιτυχία.

Οι «μπλαουγκράνα» κατέκτησαν το πρωτάθλημα μετά και το φετινό Super Cup Ισπανίας και η εξασφάλιση της κορυφής στη Λίγκα ήρθε με το 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νόου».

Το… νταμπλ ολοκληρώθηκε για τους Καταλανούς που έκαναν και νέα φιέστα, αυτή τη φορά στους δρόμους της πόλης, ενώ, την παράσταση έκλεψε ο Βόιτσιεχ Σέζνι!

Κατέκτησε άλλο ένα τρόπαιο μετά την επιστροφή του από την απόσυρση και επέλεξε να το πανηγυρίσει με… τσιγάρο, αφού ως γνωστόν, είναι η μεγάλη του αδυναμία! Στα ηχεία του πούλμαν, πάντως, έπαιζε και το Hey Jude και δεν χρειάζεται να σκεφτεί κανείς πολύ για να καταλάβει πως ήταν μια μικρή καζούρα προς τον Μπέλιγχαμ...