Ρέιντζερς: Επανέρχεται δυνατά για τον Τζέιμς Πένραϊς!

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της σκωτσέζικης Herald, η Ρέιντζερς είναι έτοιμη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πένραϊς. Ο Σκωτσέζος αμυντικός ολοκλήρωσε την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κατακτώντας το πρωτάθλημα με την «Ένωση» και πανηγυρίζοντας τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας του.

Ο Πένραϊς, που πέρυσι άφησε τη Χαρτς για να κάνει το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σταθερές επιλογές του συλλόγου, μετρώντας 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στο ντέρμπι τίτλου με τον Παναθηναϊκό έμεινε στον πάγκο, όμως η συνολική του παρουσία έχει τραβήξει ξανά το βλέμμα της Ρέιντζερς, η οποία είχε ασχοληθεί μαζί του και στο παρελθόν.

Η κατάκτηση της Stoiximan Super League με δύο αγωνιστικές να απομένουν εξασφάλισε στην ΑΕΚ θέση στα playoffs του Champions League, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την αξία του 27χρονου μπακ. Η Ρέιντζερς, που αναζητά ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί ξανά για την απόκτησή του.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι ο Πένραϊς έχει προσαρμοστεί πλήρως στην Ελλάδα και έχει ανεβάσει επίπεδο, γεγονός που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ενόψει καλοκαιριού.