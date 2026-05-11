Φεύγει το άγχος από τον Νεϊμάρ, παρών στην προεπιλογή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ

Ο Νεϊμάρ μάλλον ησυχάζει αναφορικά με τη συμμετοχή του στο πλάνο του Κάρλο Αντσελότι για τη Βραζιλία και τη συμμετοχή της ομάδας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η ανησυχία που υπήρχε αναφορικά με τη φυσική του κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε φαίνεται ότι δεν στέκονται εμπόδιο στον ομοσπονδιακό προπονητή της «σελεσάο».

Η παρουσία του «Νέι» στην προεπιλογή της Βραζιλίας είναι μια ένδειξη και για την τελική απόφαση του Αντσελότι, με τον επιθετικό της Σάντος να βρίσκεται ανάμεσα στους 55 που δηλώθηκαν.