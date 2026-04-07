Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Το Σαββατοκυρίακο 18 -19 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η 13η αγωνιστική, η προτελευταία της χρονιάς του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών με τη Νέα Σαλαμίνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της προτελευταίας αγωνιστικής:

Α' όμιλος

Σάββατο, 18.04.2026

16:30 ΑΣΙΛ Λύσης - ΜΕΑΠ

Κυριακή, 19.04.2026 / 16:00

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Νέα Σαλαμίνα

Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ

Ομόνοια 29Μ - Δόξα Κατωκοπιάς

Β' όμιλος

Σάββατο, 18.04.2026 / 16:30

ΑΕΖ - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

Εθνικός Λατσιών - Διγενής Μόρφου

Ηρακλής Γερολάκκου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Σπάρτακος Κιτίου - Χαλκάνορας