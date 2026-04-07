Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών με τη Νέα Σαλαμίνα
Το Σαββατοκυρίακο 18 -19 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η 13η αγωνιστική, η προτελευταία της χρονιάς του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών με τη Νέα Σαλαμίνα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της προτελευταίας αγωνιστικής:
Α' όμιλος
Σάββατο, 18.04.2026
16:30 ΑΣΙΛ Λύσης - ΜΕΑΠ
Κυριακή, 19.04.2026 / 16:00
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Νέα Σαλαμίνα
Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ
Ομόνοια 29Μ - Δόξα Κατωκοπιάς
Β' όμιλος
Σάββατο, 18.04.2026 / 16:30
ΑΕΖ - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
Εθνικός Λατσιών - Διγενής Μόρφου
Ηρακλής Γερολάκκου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Σπάρτακος Κιτίου - Χαλκάνορας