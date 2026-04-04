«Χρυσή» ισοπαλία για Ομόνοια 29ης Μαΐου και παρέα με την Καρμιώτισσα «αγγίζουν» την άνοδο
Τα νέα δεδομένα στη Β΄ Κατηγορία.
Δεν ανέδειξε νικητή η ματσάρα στο «Κερύνεια Επιστροφή» ανάμεσα σε ΠΑΕΕΚ και Ομόνοια 29ης Μαΐου, με τις δύο ομάδες να συμιβάζονται στο εκπληκτικό 3-3, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της β΄ φάσης.
Η Ομόνοια 29ης Μαΐου προηγήθηκε με 0-2 αλλά πριν το ημίχρονο η ΠΑΕΕΚ έφερε τα κάτω-πάνω και πήγε μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη οι πράσινοι ισοφάρισαν και κρατούν την τύχη στα χέρια τους.
Κράτησαν το +4 από την ΠΑΕΕΚ που έμεινε στην 4η θέση και μάλιστα, είδε και την Καρμιώτισσα να αυξάνει τη διαφορά μετά το 2-6 επί του ΑΣΙΛ στους τέσσερις βαθμούς. Έτσι δυσκόλεψε πολύ η προσπάθεια ανόδου, δυο στροφές πριν το φινάλε.
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΕΕΚ-Ομόνοια 29Μ 3-3
Καρμιώτισσα-ΑΣΙΛ 2-6
ΜΕΑΠ-Δόξα 0-2
Η βαθμολογία του α' ομίλου:
1.Νέα Σαλαμίνα 74
2. Ομόνοια 29Μ 49
3. Καρμιώτισσα 49
4. ΠΑΕΕΚ 44
5. Δόξα 42
6. Αγία Νάπα 35
7. ΜΕΑΠ 28
8. ΑΣΙΛ 28
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Μετά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής, ο Εθνικός Λατσιών με την ήττα με 1-0 από την ΑΕΖ, ουσιαστικά ακολουθεί την ομάδα του Ζακακίου και τον Αχυρώνα/Ονήσιλο στη Γ΄ Κατηγορία.
ΑΠΕΑ Aκρ.-Σπάρτακος 4-0
Αχ./Ονήσιλος-Χαλκάνορας 0-3
Διγενής Μόρφου-Ηρακλής Γερ. 1-0
ΑΕΖ-Εθνικός Λατσιών 1-0
Η βαθμολογία του β' ομίλου
1.Χαλκάνορας 41
2. Διγενής Μ. 38
3. Ηρακλής Γερ. 36
4. Σπάρτακος 36
5. ΑΠΕΑ Ακρ. 33
6. Εθνικός Λατσιών 27
7. ΑΕΖ 22
8. Αχυρώνας/Ονήσιλος 8