«Χρυσή» ισοπαλία για Ομόνοια 29ης Μαΐου και παρέα με την Καρμιώτισσα «αγγίζουν» την άνοδο

Τα νέα δεδομένα στη Β΄ Κατηγορία.

Δεν ανέδειξε νικητή η ματσάρα στο «Κερύνεια Επιστροφή» ανάμεσα σε ΠΑΕΕΚ και Ομόνοια 29ης Μαΐου, με τις δύο ομάδες να συμιβάζονται στο εκπληκτικό 3-3, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της β΄ φάσης.

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου προηγήθηκε με 0-2 αλλά πριν το ημίχρονο η ΠΑΕΕΚ έφερε τα κάτω-πάνω και πήγε μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη οι πράσινοι ισοφάρισαν και κρατούν την τύχη στα χέρια τους.

Κράτησαν το +4 από την ΠΑΕΕΚ που έμεινε στην 4η θέση και μάλιστα, είδε και την Καρμιώτισσα να αυξάνει τη διαφορά μετά το 2-6 επί του ΑΣΙΛ στους τέσσερις βαθμούς. Έτσι δυσκόλεψε πολύ η προσπάθεια ανόδου, δυο στροφές πριν το φινάλε.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Νέα Σαλαμίνα-Αγία Νάπα 3-0

ΠΑΕΕΚ-Ομόνοια 29Μ 3-3

Καρμιώτισσα-ΑΣΙΛ 2-6

ΜΕΑΠ-Δόξα 0-2

Η βαθμολογία του α' ομίλου: 

1.Νέα Σαλαμίνα 74

2. Ομόνοια 29Μ 49

3. Καρμιώτισσα 49

4. ΠΑΕΕΚ 44

5. Δόξα 42

6. Αγία Νάπα 35

7. ΜΕΑΠ 28

8. ΑΣΙΛ 28

 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Μετά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής, ο Εθνικός Λατσιών με την ήττα με 1-0 από την ΑΕΖ, ουσιαστικά ακολουθεί την ομάδα του Ζακακίου και τον Αχυρώνα/Ονήσιλο στη Γ΄ Κατηγορία.

ΑΠΕΑ Aκρ.-Σπάρτακος 4-0

Αχ./Ονήσιλος-Χαλκάνορας 0-3

Διγενής Μόρφου-Ηρακλής Γερ. 1-0

ΑΕΖ-Εθνικός Λατσιών 1-0

Η βαθμολογία του β' ομίλου

1.Χαλκάνορας 41

2. Διγενής Μ. 38

3. Ηρακλής Γερ. 36

4. Σπάρτακος 36

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 33

6. Εθνικός Λατσιών 27

7. ΑΕΖ 22

8. Αχυρώνας/Ονήσιλος 8

