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Από τη Μογγολία αρχίζει η πορεία του Π. Χριστοδουλίδη προς το «Λος Άντζελες 2028»

ΓΗΠΕΔΟ

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Από τη Μογγολία αρχίζει η πορεία του Π. Χριστοδουλίδη προς το «Λος Άντζελες 2028»

Στο Grand Slam της Μογγολίας θα συμμετάσχουν επίσης και άλλοι αθλητές μας.

Για τους πρώτους αγώνες στο «παράθυρο» της Ολυμπιακής πρόκρισης ταξιδεύει ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, Νο30 της Παγκόσμιας Κατάταξης. Θα αγωνιστεί πρώτα  στο Grand Slam της Μογγολίας στις 19 Ιουνίου και ακολούθως στο Grand Prix της Κίνας στην κατηγορία -66kg. 

Να σημειωθεί ότι Grand Slam της Μογγολίας και το Grand Prix της Κίνας αποτελούν τους δυο πρώτους αγώνες στο «παράθυρο» πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028», το οποίο ανοίγει στις 15 Ιουνίου 2026 και κλείνει δύο χρόνια αργότερα. Οι βαθμοί που θα γραφτούν στο «παράθυρο» αυτό είναι το μοναδικό κριτήριο πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στο Grand Slam της Μογγολίας θα συμμετάσχουν επίσης η Σοφία Ασβεστά (-52kg), η Ζανέτ Μιχαηλίδου (-78kg), o Γιώργος Κρουσανιωτάκης (-100kg) και ο Γιάννης Αντωνίου (+100kg).  

Η πορεία προς την Ολυμπιακή πρόκριση

Μετά από μια αρκετά καλή προετοιμασία στην Κύπρο αλλά και στο Μπενιντόρμ της Ισπανίας, απέναντι σε κορυφαίους τζουντόκα, ο Χριστοδουλίδης δηλώνει ικανοποιημένος και έτοιμος για τους επερχόμενους αγώνες.  

«Ξεκινά η προσπάθεια για την Ολυμπιακή πρόκριση, με τους πρώτους αγώνες να διεξάγονται στη Μογγολία και την Κίνα. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, καθώς περιμένω πολύ δύσκολους και απαιτητικούς αγώνες. Εύχομαι και θέλω να παρουσιαστώ όσο το δυνατόν καλύτερος, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των αναμετρήσεων. Νιώθω έτοιμος και είμαι αποφασισμένος να δώσω τα πάντα, ώστε να πετύχω τον μεγάλο μου στόχο: την εξασφάλιση της ολυμπιακής πρόκρισης» συμπλήρωσε ο Πέτρος.

Ο 21χρονος Τζουντόκα έκανε τον τελευταίο χρόνο άλμα εκατό θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη των -66kg, όπου μεταπήδησε πέρσι.

Για να καταφέρει όμως, να εξελεγχθεί και να κερδίσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ο Πέτρος έχει στο πλευρό του πολύτιμους χορηγούς για να υλοποιήσει τους στόχους του. «Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη στήριξη των χορηγών μου, της Allwyn Κύπρου και της Χαραλαμπίδης/ Κρίστης, αλλά και τη συνεχή παρουσία της Ομοσπονδίας, του ΚΟΑ και της ΚΟΕ στο πλευρό μου, όπως και του προγράμματος #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη. Ευχαριστώ όλους όσους πιστεύουν σε εμένα. Θα παλέψω και δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να τους δικαιώσω» ανάφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης.

Πρόγραμμα Αγώνων

Την Παρασκευή, 19 Ιουνίου θα αγωνιστούν, ο Πέτρος Χριστοδουλίδης (-66kg) και η Σοφία Ασβεστά (-52kg). Την Κυριακή, 21Ιουνιου θα αγωνιστούν, η Ζανέτ Μιχαηλίδου (-78kg),  o Γιώργος Κρουσανιωτάκης (-100kg) και ο Γιάννης Αντωνίου (+100kg).  

 

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