Νέο μέλος στο κίνημα κατά των cooling breaks του Μουντιάλ

Μείζον θέμα έχει προκύψει στο Μουντιάλ 2026 με τα cooling breaks. Η διοργάνωση έχει διανύσει αισίως τέσσερις αγωνιστικές ημέρες και ετοιμάζεται για την επόμενη, αλλά οι αντιδράσεις των πρωταγωνιστών για την απόφαση των διοργανωτών, πληθαίνουν.

Τα cooling breaks, όπως έχει αποφασιστεί, θα γίνονται ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών σε όλες τις αναμετρήσεις. Όπως προβλέπεται, θα γίνεται μία τρίλεπτη διακοπή στο 22' των αγώνων και μία ακόμα στο 67'.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο ήταν ο πρώτος που εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά των διαλειμμάτων ενυδάτωσης στο Μουντιάλ 2026 και υποστήριξε ότι το άθλημα είναι «όμηρος» εμπορικών συμφερόντων. Τον ακολούθησε ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος είπε: «Το ποδόσφαιρο έχει γίνει όμηρος στελεχών που βρίσκονται σε κλιματιζόμενα γραφεία».

Ποιος προστέθηκε στο... κίνημα κατά των «cooling breaks»; Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Οι «οράνιε» έμειναν στο 2-2 με την Ιαπωνία στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση και ο 34χρονος κεντρικόσς αμυντικός σχολίασε σχετικά:

«Έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια στη διοργάνωση και δεν μου αρέσουν καθόλου το διαλείμματα ενυδάτωσης. Ακόμα και για τον κόσμο που παρακολουθεί τα παιχνίδια από την τηλεόραση δεν είναι καθόλου ωραίο. Εάν κάνει πραγματικά ζέστη, τότε προφανώς χρειάζεσαι το cooling break. Πρέπει να εξετάζεται παιχνίδι με παιχνίδι εάν απαιτείται κάτι τέτοιο. Νομίζω, όμως ότι είπα αρκετά...».

athletiko.gr